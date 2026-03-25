SIJARTO UPERIO PRST U BRISEL: Pokušavaju da se umešaju u poslove Mađarske preko novinara

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas da strani obaveštajni organi pokušavaju da se umešaju u unutrašnje poslove Mađarske putem novinara medija "Direkt36" i "VSquare" Sabolča Panjija, povezanog sa Fidesovim krugovima i bivšim predizbornim timom političarke Anite Orban.

Prema Sijartu, Panji je prosledio svoj broj telefona tajnoj službi jedne zemlje članice EU, što je omogućilo potencijalno praćenje razgovora ministra, preneo je "Mađar nemzet".

Panji je rekao da nije samo prijatelj Anite Orban, već i da sarađuje sa političarkom iz Tise.

Kazao je i da joj i dalje pomaže u profesionalnim pitanjima i da je ranije radio u predizbornom timu političarke.

On je posebno upozorio na to da ovakvi događaji postavljaju pitanje suvereniteta Mađarske i čiju volju bi potencijalna nova vlada zapravo sprovodila.

Sijarto je naveo da je Brisel takođe "aktivni učesnik" u ovom pokušaju intervencije, dok je Panji priznao razgovor sa stranim obaveštajnim službama, ali nije otkrio identitet države.

- Postalo je jasno, van svake sumnje, da je i Brisel aktivan igrač u ovom pokušaju intervencije - zaključio je šef mađarske diplomatije.

