Zelenski u potrazi za novim saveznicima i investicijama

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski boravi u ključnoj zvaničnoj poseti Saudijskoj Arabiji, čiji je primarni cilj korenito jačanje bezbednosnog i ekonomskog partnerstva između dve zemlje.

Ova poseta predstavlja jedan od najvažnijih koraka u ukrajinskoj strategiji širenja savezništava izvan tradicionalnog zapadnog bloka, sa namerom da se uticajne države Globalnog juga direktno uključe u podršku ukrajinskoj „formuli mira“. Centralno mesto u razgovorima zauzima vojno-tehnička saradnja u okviru koje Kijev nudi svoje dragoceno i jedinstveno iskustvo u protivvazdušnoj odbrani i tehnologijama za suzbijanje dronova, sa posebnim akcentom na neutralizaciju iranskih bespilotnih letelica.

Pored vojnih pitanja, Saudijska Arabija potvrđuje svoju nezamenljivu ulogu diplomatskog posrednika u rešavanju najtežih humanitarnih kriza, uključujući procese razmene ratnih zarobljenika i napore za povratak deportovane ukrajinske dece. Istovremeno, dve strane intenzivno koordiniraju napore na polju globalne energetske stabilnosti, svesne da energetska bezbednost cele Evrope direktno počiva na stabilnom snabdevanju resursima iz ovog regiona. Paralelno sa energetikom, kritično pitanje predstavlja i prehrambena sigurnost, s obzirom na to da je stabilnost „žitnog koridora“ i direktan uvoz žitarica iz Ukrajine od presudnog značaja za sprečavanje socijalnih nemira u zalivskim zemljama.

Dugoročna vizija ovog partnerstva ogleda se u ambicioznim planovima za posleratnu obnovu, gde Kijev aktivno nastoji da privuče saudijski kapital u ključne sektore ukrajinske ekonomije. Razgovori obuhvataju velike investicione projekte u infrastrukturi, poljoprivredi i energetici koji bi trebali da otpočnu odmah po završetku aktivnih borbenih dejstava. Ovakvim pristupom, Ukrajina ne samo da obezbeđuje trenutnu vojnu i diplomatsku podršku, već postavlja temelje za duboku ekonomsku integraciju sa jednom od najmoćnijih ekonomija sveta, čime se trajno menja geopolitička pozicija Kijeva na međunarodnoj sceni.