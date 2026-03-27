DRAMA NA PUMPAMA: Panika dovela do nestašica, haos u Australiji

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Cena dizela je 85 odsto viša nego što je bila pre početka rata u Iranu.

Stotine benzinskih pumpi širom Australije prijavilo je da im ponestaje benzina ili dizela jer potražnja vozača raste.

Na pojedinim pumpama bezolovnog benzina nema, a cena dizela je 85% viša nego što je bila pre početka rata u Iranu. Strah od nestašice i brzog rasta cena pokreću ovaj trend, uprkos tome što vlada poziva ljude da ne kupuju panično.

Neki prodavci benzina su postavili ograničenja na to koliko se može potrošiti ili su zabranili kupcima da pune kanistere.

U Novom Južnom Velsu, najnaseljenijoj državi Australije, jedan od sedam prodavaca kaže da im je ponestalo barem jedne vrste goriva.

Vlada insistira da zalihe nisu pale i da su nestašice zapravo rezultat panične kupovine, pri čemu je potražnja porasla za četvrtinu u poslednje dve nedelje.

Premijer Entoni Albanez upozorio je da što duže traje rat, to će uticaj biti veći.

Autor: Iva Besarabić

Politika

LJUDI DA NE BRINU, NEĆE BITI NESTAŠICA Vučić o situaciji s naftom: Bez intervencije države, cena dizela na pumpama bila 20 odsto viša, a to ne sme da

Region

Panika u Hrvatskoj! Nestašica goriva na benzinskim pumpama na jugu, ali i u Zagrebu: Nema dovoljno dizela, a primetne su gužve zbog povećane potražnje

Politika

BRNABIĆ POKAZALA MAPU SNABDEVENIH PUMPI U SLOVENIJI! Nestašica dizela dovela do problema, istakla da ih u Srbiji NEMA: Zašto je važno KO je na čelu dr

Svet

OVO JE DANAŠNJA CENA NAFTE: Najviši nivo od ponedeljka

Svet

Haos sa naftom! Šok cena nakon napada na najveći iranski petrohemijski kompleks!

Svet

ZLATO OTIŠLO U NEBESA! Cena probila sve rekorde, ovo je novi istorijski maksimum!