TRAMPOV ULTIMATUM KOJI LEDI KRV: 'Ako ne bude dogovora, DIŽEMO CELU ZEMLJU U VAZDUH!' Teheran uzvraća jezivom pretnjom: 'Sravnićemo sve što je AMERIČKO na planeti!'

Rat na Bliskom istoku ušao je u 36. dan

Sukob na Bliskom istoku ne jenjava, a tenzije su dostigle vrhunac nakon što je Donald Tramp uputio najbrutalniju pretnju Teheranu do sada. Dok američke specijalne snage slave uspeh nakon filmskog spasavanja oborenih pilota iz srca Irana, svet drhti od utorka, koji je proglašen za "Dan D".

Ključni događaji koji su obeležili poslednja 24 sata﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

- NAJBRUTALNIJA PRETNJA DO SADA: Tramp poručio Teheranu da će ih "zbrisati" ako do utorka u 20 časova ne deblokiraju Ormuski moreuz. "Biće to dan elektrana i dan mostova, sve u jednom", grmi iz Bele kuće.

- FILMSKO SPASAVANJE NA TERITORIJI IRANA: Američki piloti oborenog F-15 izvučeni su na sigurno u tajnoj operaciji CIA i specijalnih jedinica. Jedan od njih se više od dana krio na surovom iranskom terenu.

- UDAR NA EKONOMIJU REVOLUCIONARNE GARDE: Izrael potvrdio likvidaciju Mohamada Reze Ašrafija Kahija, čoveka koji je kontrolisao milijarde dolara od iranske nafte.

- BLISKI ISTOK U PLAMENU: Iranski dronovi spržili postrojenja za struju i vodu u Kuvajtu, dok su luke u UAE pod stalnom raketnom paljbom.

- GORIVO PREKO 3 EVRA: Nemačka beleži istorijski rekord na pumpama, dok se u Srbiji sprovodi istraga nakon pronalaska eksploziva kod gasovoda.

- TEHERAN NE UZMIČE: Iran poručio da će se "vrata pakla otvoriti za Ameriku" i zahteva milijarde odštete za svaki dan rata.

Tramp potvrdio: Ne isključujem kopnenu invaziju!

U telefonskom intervjuu za list "Hil", Donald Tramp je na pitanje o slanju vojnika na tlo Irana odgovorio kratko i jasno: "Ne isključujem tu mogućnost! Pametni ljudi bi postigli dogovor, ali ako ovi to ne žele, cela njihova zemlja će nestati."

TRUMP NOW STATES THE WHOLE COUNTRY WILL BE GONE IF NO DEAL MADE BY TUESDAY



IRAN IS ASKING FOR DAMAGES TO BE PAID BEFORE OPENING THE STRAIT — Stock PlayMaker 🌐 (@stockplaymaker1) 05. април 2026.

Iran odgovara "istom merom": Goreće američka imovina!

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai poručio je da su oružane snage Irana dobile naređenje da gađaju bilo koju infrastrukturu u vlasništvu SAD ili povezanu sa Amerikom, ukoliko Tramp krene u najavljeno uništavanje iranskih elektrana i mostova.

Svetu preti nafta od 200 dolara i totalna depresija

Analitičari upozoravaju da Iran neće kapitulirati pod Trampovom "doktrinom ludaka". Sina Tosi iz Centra za međunarodnu politiku navodi da bi iranski kontranapad na energetska čvorišta u Zalivu gurnuo cenu nafte na preko 200 dolara, što bi SAD i ostatak sveta uvelo u ekonomsku depresiju goru od one iz 1929. godine.

Krvavi bilans: Skoro 7.000 povređenih u Izraelu

Izraelsko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je od početka američko-izraelskog rata protiv Irana u bolnice prebačeno 6.951 lice. Dok bukti rat na nebu, iranske balističke rakete nastavljaju da pogađaju ciljeve, a poslednji udar na stambenu zgradu u Haifi ostavio je 11 ranjenih pod ruševinama.

"11 people were injured, one seriously, as a result of a missile falling on Haifa." — GBX (@GBX_Press) 05. април 2026.

Kušner i Vitkof tajni pregovarači?

Dok Tramp javno preti uništenjem, Al Džazira prenosi da su njegovi najbliži saradnici Džared Kušner i Stiv Vitkof već u kontaktu sa iranskim pregovaračima. Tramp nudi amnestiju onima koji su spremni na dil, dok istovremeno preti "danom elektrana".

Trampov ultimatum: "Utorak je dan za elektrane i mostove!"

Američki predsednik Donald Tramp pomerio je rok Iranu za otvaranje Ormuskog moreuza na utorak u 20 časova po lokalnom vremenu (sreda ujutru po našem). Uz psovke koje su šokirale svet, poručio je Irancima:

"Otvarajte j*beni moreuz, ludi ludaci, ili ćete živeti u PAKLU! Utorak će biti 'Dan elektrana' i 'Dan mostova' u Iranu, sve u jednom. Ništa slično niste videli!"

Filmsko spasavanje u srcu Irana: "Imamo ga!"

Nakon što je iranska PVO oborila američki F-15, usledila je drama. Jedan pilot se skrivao više od 24 sata na surovom terenu bežeći od potere. Tramp je na mreži Truth Social trijumfalno objavio: "Imamo ga!", potvrdivši da su specijalne snage uz pomoć CIA akcije obmane uspele da izvuku oba člana posade na sigurno.

Tasnim reports that the American pilot is believed to be being held captive by the Revolutionary Guards — GBX (@GBX_Press) 03. април 2026.

Iran odgovara: "Vrata pakla se otvaraju za Ameriku"

Teheran ne uzmiče pred pretnjama. Predsednik iranskog parlamenta poručio je Trampu da uvlači SAD u "živi pakao" i da će ceo region izgoreti zbog njegove poslušnosti Benjaminu Netanjahuu. Iran uslovljava otvaranje moreuza potpunom isplatom ratne štete.

Napad na brod u UAE

Kontejnerski brod u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prijavio je da je u njegovoj blizini došlo do "više udara nepoznatih projektila", saopštio je UK Maritime Trade Operations.

Incident se dogodio u luci Kor Fakan (Khor Fakkan Port) dok je brod bio u procesu utovara, navodi UKMTO.

UKMTO je organizacija pod vođstvom britanske Kraljevske mornarice koja koordinira između trgovačkih brodova i vojnih snaga u cilju pomorske bezbednosti.

Iran je saopštio da "prijateljski nastrojeni brodovi" mogu koristiti Ormuski moreuz, ali je rat - u kojem je već napadnuto više plovila - praktično zaustavio uobičajeni pomorski saobraćaj.

Prošle nedelje, komercijalni brodovi usidreni kod Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara pogođeni su projektilima.

Tramp: Dogovor sa Iranom moguć u ponedeljak!

Američki predsednik Donald Tramp je, u intervjuu za Fox News rekao da veruje da se sa Iranom može postići dogovor do ponedeljka.

Podsetimo, Tramp je ranije zapretio Iranu da će početi da bombarduje njegovu električnu mrežu i mostove od utorka ujutru ako se vitalni Ormuski moreuz, koji je Teheran efikasno zatvorio kao polugu u ratu, ne ponovo otvori.

IDF: Likvidiran komandant IRGC zadužen za trgovinu naftom

Viši komandant zadužen za trgovinu naftom u Iranskim oružanim snagama Islamske revolucione garde (IRGC) Mohamad Reza Ašrafi Kahi ubijen je u izraelskom vazdušnom napadu u Teheranu, saopštila je danas izraelska vojska.

Kahija, koji je poginulo u petak, IDF identifikuju kao "višeg komandanta u naftnom sedištu IRGC-a koji je služio kao šef trgovine u tom sedištu", prenosi Times of Israel.

Izraelska vojska navodi da naftno sedište IRGC-a "omogućava nastavak aktivnosti i vojnog jačanja IRGC-a kroz profit od prodaje nafte, dok zaobilazi međunarodne sankcije".

IDF dodaju da je ciljani komandant "upravljavao komercijalnom aktivnošću naftnog sedišta, procenjenom na milijarde dolara godišnje i unapređivao razvoj vojnih kapaciteta IRGC-a i njegovih posrednika iranskog režima terora širom Bliskog istoka", uključujući Hute u Jemenu, libansku militantnu grupu Hezbolah i palestinsku militantnu organizaciju Hamas.

Prošle nedelje, šef naftnog sedišta, Jamšid Ešagi, ubijen je u izraelskom napadu, navodi izraelski portal.

Cena goriva u Nemačkoj danas premašila 3 evra

U jeku haosa na Bliskom istoku i rasta cena nafte, jedna evropska država je izgleda oborila rekord u ceni goriva! U Nemačkoj je cena dizela u jednom trenutku premašila 3 evra!

Američka vojska objavila novi video: "Ovako ih uništavamo"

Centralna komanda američke vojske je na svom zvaničnom nalogu na X objavila video snimak, na kojem je prikazano kako uništavaju neprijateljske dronove.

"U.S. forces are taking out attack drones used by the Iranian regime to threaten Americans and indiscriminately target civilians in neighboring countries." — U.S. Central Command (@CENTCOM) 05. април 2026.

"Američke snage uništavaju dronove koje iranski režim koristi za pretnje Amerikancima i neselektivno ciljanje civila u susednim zemljama", navodi se u objavi uz snimak.

Na UAE ispaljeno 500 raketa od početka rata, ubijeno 13 ljudi

Ujedinjeni Arapski Emirati su od početka rata presreli ukupno 507 balističkih raketa, 24 krstareće rakete i 2.191 bespilotnu letelicu iz Irana, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje na X-u.

U napadima su do sada poginula dva vojnika, jedan marokanski civil po ugovoru sa vojskom i 10 civila - uglavnom stranih državljana - navodi ministarstvo, dodajući da je ukupno 217 ljudi povređeno.

U poslednjih nekoliko sati nisu prijavljeni novi smrtni slučajevi ili povrede, dodaje se u objavi.

Energetski objekti u Kuvajt pretrpeli veliku štetu

Kuvajtska naftna korporacija saopštila je da je nekoliko njenih objekata bilo danas meta napada iranskih dronova, što je rezultiralo požarima i "značajnim materijalnim gubicima".

Navodi se da su meta bili objekti Kuvajtske nacionalne naftne kompanije i Kompanije za petrohemijske industrije. Nije bilo izveštaja o povređenima i specijalizovani timovi rade na obuzdavanju požara, navodi se u saopštenju objavljenom na X.

Kuvajtski državni mediji takođe su izvestili da su dva postrojenja za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode pretrpela "značajnu materijalnu štetu" nakon što su ih napali iranski dronovi.

Tramp potvrdio spasavanje američkog pilota, otkrio u kakvom je stanju

Predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je da su američke snage spasile jednog od pilota američkog borbenog aviona F-15, koji se vodio kao nestao nakon što je letelica oborena iznad Irana.

"Imamo ga!", napisao je Tramp na mreži Truth Social.

Spasen drugi pilot oborenog američkog aviona

Američke specijalne snage spasile su drugog člana posade borbenog aviona F-15 koji je oboren iznad Irana, rekla su tri američka zvaničnika za Axios.

Američke vlasti nisu još zvanično potvrdile ovu informaciju.

Iran odgovorio Trampu: Mi ćemo otvoriti vrata pakla

Iran je odbacio zahtev Donalda Trampa da režim postigne dogovor u roku od 48 sati ili da se suoči sa "pravim paklom".

U subotu je američki predsednik objavio na društvenim mrežama: "Sećate se kada sam Iranu dao deset dana da postigne dogovor ili da otvori Ormuski moreuz", misleći na ultimatum izdat 26. marta.

"Vreme ističe – 48 sati pre nego što će se sav pakao obrušiti na njih", naveo je Tramp.

Iranska centralna vojna komanda odbacila je ultimatum, a general Ali Abdolahi Alijabadi rekao je da je Trampova pretnja bila "bespomoćna, nervozna, neuravnotežena i glupa akcija".

Ponavljajući Trampove reči, upozorio je da će se "vrata pakla otvoriti za vas".

Tramp je kasnije objavio video koji prikazuje eksplozije koje osvetljavaju noćno nebo, zajedno sa tekstom u kojem je pisalo: "Mnogi iranski vojni lideri su uništeni, zajedno sa mnogo toga drugog, ovim masivnim napadom u Teheranu", bez preciziranja kada se to dogodilo.

Bahrein u plamenu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da njihove službe rade na suzbijanju požara koji je izbio kao posledica napada iz Irana.

U ovom trenutku nije poznato koji objekat je pogođen.

Saopštenje Bahreina dolazi nakon što je Kuvajt saopštio da su elektrana i postrojenje za desalinizaciju bili meta napada.

Napad na UAE

Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da njihova protivvazdušna odbrana reaguje na napade raketama i dronovima, dok je Iran naveo da gađa industriju aluminijuma u toj zalivskoj državi.

"PVO UAE aktivno presreće raketne i bespilotne pretnje", objavilo je ministarstvo na mreži X, bez dodatnih detalja o poreklu napada.

Iranska vojska saopštila je da gađa industriju aluminijuma u UAE, kao i američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, prenosi državna novinska agencija IRNA.

Autor: D.Bošković