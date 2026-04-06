AMERIKANCI SU DOBILI ODGOVOR OD IRANA NA MIROVNI PREDLOG! Teheran insistira na ovim uslovima! (VIDEO+ FOTO)

Danas je 38. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, američki predsednik Donald Tramp produžio je rok Teheranu za deblokadu Ormuskog moreuza.

Novi ultimatum, izrečen uz psovke, ističe sutra 20 sati po vremenu u Vašingtonu (dva sata iza ponoći u sredu u Srbiji), a Iran je već uzvratio pretnjom odmazde koja će doneti "mnogo veća razaranja" ukoliko snage pod Trampovom kontrolom napadnu civilnu infrastrukturu.

Tramp se kratko obratio, konferencija se očekuje u 19h

Američki predsednik Donald Tramp danas popodne učestvuje na tradicionalnom vaskršnjem kotrljanju jaja u Beloj kući, ali će ovu priliku iskoristiti da govori o spasavanju pilota u Iranu i ratu na Bliskom istoku.

"Šta je sa onim spasavanjem?", rekao je Tramp, aludirajući na operaciju izvlačenja dvojice američkih pilota koji su tokom vikenda pali u Iranu.

"Kada se takvo nešto dogodi, u većini slučajeva zapravo ne možete ući, oni obično nemaju šanse", dodao je on.

Tramp je pilote nazvao neverovatnima i hrabrima. Istakao je i da je činjenica što je prvo spasavanje držano u tajnosti oko jedan dan pomogla u uspešnom izvlačenju i drugog pilota aviona F-15.

Najavio je i konferenciju za medije o toj operaciji, koja bi trebala da bude održana oko 19 sati po našem vremenu.

Iran traži ukidanje sankcija i protokol za Ormuski moreuz!

Iranski predlog uključuje protokol za Ormuski moreuz i ukidanje sankcija. Prema izveštaju novinske agencije IRNA, iranski predlog odbacuje privremeni prekid vatre, ali naglašava potrebu za trajnim okončanjem rata uz puno poštovanje iranskih razmatranja.

Dokument sadrži niz iranskih zahteva, uključujući potpunu obustavu sukoba u regionu, uspostavljanje protokola za bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz, obnovu zemlje i ukidanje sankcija.

Teheran insistira na ovim uslovima kao ključnim koracima ka stabilizaciji situacije, odbijajući bilo kakva rešenja koja ne obuhvataju ekonomske i bezbednosne garancije.

Iran je predao svoj odgovor Pakistanu povodom američkog predloga za okončanje rata, prenosi novinska agencija IRNA.

Tajvan će nabavljati naftu preko Crvenog mora

Tajvan će preusmeriti svoje brodove za transport sirove nafte na saudijske luke u Crvenom moru, saopštila je tajvanska vlada, nastojeći da izbegne transport kroz Ormuski moreuz, zbog rata na Bliskom istoku.

"Radimo na prilagođavanju pomorskih ruta kako bi teret krenuo preko Crvenog mora, ili da koristimo kupovinu u gotovini da nadoknadimo razliku", rekao je novinarima zamenik generalnog direktora Uprave za industrijski razvoj pri Ministarstvu ekonomskih poslova Cu Ju Hsin.

Grosi: Napadi u blizini elektrane Bušer moraju prestati!

Šef nuklearnog nadzornog tela Ujedinjenih nacija (IAEA) upozorio Rafael Grosi rekao je da napadi u blizini iranske nuklearne elektrane Bušer predstavljaju veoma stvarnu opasnost po nuklearnu bezbednost i da moraju prestati.

Timely exchange with @MOFAKuwait’s Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah on the nuclear safety situation in the Gulf, including recent strikes in the area of Iran’s Bushehr Nuclear Power Plant.



— Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) 02. април 2026.

Grosi je objavio na mreži Iks da bi udari u blizini operativne elektrane mogli izazvati težak radiološki akcident sa štetnim posledicama po ljude i životnu sredinu u Iranu i šire.

On je dodao da je jedan nedavni udar pogodio metu na samo 75 metara od perimetra elektrane.

Autor: Iva Besarabić