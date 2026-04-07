'CELA JEDNA CIVILIZACIJA ĆE UMRETI NOĆAS I NIKADA VIŠE NEĆE OŽIVETI' Sat kuca, Tramp najavio 'jedan od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj istoriji sveta'

Danas je 39. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, pojačane pretnje američkog predsednika Donalda Trampa Teheranu pred istek ultimatuma za deblokadu Ormuskog moreuza koji ističe večeras u 20 sati po vremenu u Vašingtonu (dva sata iza ponoći u sredu u Srbiji).

Iran je zvanično odbacio predloženi prekid vatre s Amerikom i izložio sopstvene zahteve.

Netanjahu: Tako je, mi gađamo mostove i železnicu zbog IRGC

U televizijskom obraćanju, premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da je izraelska vojska danas gađala železnice i mostove u Iranu. On tvrdi da je ove objekte koristila Iranska revolucionarna garda.

Netanjahu je u obraćanju takođe naveo da je Izrael juče uništio transportne avione i desetine helikoptera, za koje ponovo tvrdi da ih je koristila Iranska revolucionarna garda (IRGC).

Dogovor Teherana i Pariza o razmeni zatvorenika

Iranska novinska agencija IRNA saopštila je da je postignut dogovor između Teherana i Pariza o razmeni zatvorenika. Prema ovom sporazumu, iranski državljanin biće pušten na slobodu u zamenu za oslobađanje francuskih državljana koji su pritvoreni u Iranu.

Pored razmene ljudi, dogovor između Teherana i Pariza podrazumeva i da Francuska povuče svoju tužbu protiv Irana pred Međunarodnim sudom pravde.

Iran: Agresori gađali most, ubili dve osobe, tri ranjene! Pojavio se snimak!

Zamenik guvernera Isfahana za pitanja bezbednosti izjavio je da je agresorski američko-izraelski neprijatelj pre nekoliko trenutaka napao železnički most Jahjabad u Kašanu

Deputy Isfahan governor for security affairs said: Moments ago, the aggressive US-Israeli enemy attacked the Yahyaabad railway bridge in Kashan.

In this aggression, two people were martyred and three others were injured. — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) 07. април 2026.

Tramp: Cela jedna civilizacija će umreti noćas i nikada više neće oživeti

Američki predsednik Donald Tramp objavio je poruku na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

- Cela jedna civilizacija će umreti noćas i nikada više neće oživeti. Ja ne želim da se to desi, ali verovatno hoće. Međutim, pošto sada imamo na delu potpunu i totalnu promenu režima, u kojem preovlađuju drugačiji, pametniji i manje radikalizovani umovi, možda neće revolucionarno divno može da se desi, KO ZNA? Saznaćemo to noćas, u jednom od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj istoriji sveta. 47 godina iznuda, korupcije i smrti će konačno biti okončane. Bog blagoslovio veliki narod Irana! - napisao je Tramp.

Tramp tokom uskršnjeg događaja priznao da bi američki narod "voleo da nas vidi kako se vraćamo kući" iz Irana

Tramp je juče, pored govora u Beloj kući, učestvovao i u tradicionalnom kotrljanju uskršnjih jaja u predsedničkoj rezidenciji, pri čemu je izrekao stvari koje su naizgled u suprotnosti sa pretnjama uništenjem Irana.

- Voleo bih da uzmem naftu jer je tu da se preuzme. Nažalost, američki narod bi voleo da nas vidi kako se vraćamo kući. Zaradili bismo mnogo novca - kazao je Tramp.

Izveštaj Jahu fajnensa koji je bio na tom događaju navodi da je američki predsednik više puta priznao da možda nema političke volje za takav potez, koji bi verovatno zahtevao kopnenu operaciju u Iranu.

- Jednostavno ne mislim da bi narod SAD to zaista razumeo. Ja sam pre svega biznismen - rekao je Tramp, podsećajući na operaciju u Venecueli u kojoj su SAD uzele deo prihoda od nafte te latinoameričke zemlje.

Šta je Tramp sve rekao sinoć?

Najvažniji delovi Trampovog obraćanja na sinoćnjoj konferenciji za novinare u Beloj kući, na kojoj je zapretio da će se rešiti Irana "za jednu noć".

Predsednik SAD je rekao da je potreban sporazum koji je za njega "prihvatljiv" pre isteka roka koji je postavio Teheranu, kao i da će deo sporazuma uključivati "slobodan promet nafte".

Tramp je poručio da, kada rok istekne, Iran će biti vraćen u "kameno doba" i "neće imati mostove" i "neće imati elektrane".

On je izrazio optimizam da "razumni" lideri u Iranu pregovaraju sa "dobrim namerama", ali da je ishod i dalje neizvestan.

Na pitanje o uticaju američkih vazdušnih udara na civilnu infrastrukturu u Iranu, Tramp je rekao da bi Iranci bili "spremni da pate kako bi imali slobodu".

On je kazao je da je veoma razočaran zemljama NATO, posebno Velikom Britanijom, pošto su američki saveznici odbili njegov zahtev da se pridruže misiji u Iranu.

Tramp je, govoreći o misiji spasavanja dva američka pilota borbenog aviona, nakon što je njihova letelica oborena u Iranu prošlog petka, rekao da nisu svi u vojsci uvereni u takve napore velikih razmera – ali da on "smatra da se isplatilo".

Iran pogodio naftnu infrastrukturu Saudijske Arabije, veliki požari u El Džubajlu

Iranske balističke rakete i dronovi-kamikaze pogodili su grad El Džubajl u Saudijskoj Arabiji, prenose mediji.

Posle udara izbili su veliki požari na pogođenim objektima, dok se razmere štete i dalje procenjuju.

El Džubajl je jedan od ključnih centara petrohemijske industrije Saudijske Arabije, pa ovaj napad predstavlja ozbiljan udar na važnu energetsku infrastrukturu zemlje. 06.33 - Izraelski udar na aerodrom Mehrabad u Teheranu, izbio jak požar

Izraelski udari pogodili su aerodrom Mehrabad u Teheranu, a lokalni mediji javljaju da je posle napada izbio snažan požar na međunarodnom aerodromu.

Prethodno je izraelska vojska saopštila da je izvela seriju vazdušnih udara na iransku infrastrukturu.

Novi napad na aerodrom u iranskoj prestonici dodatno je pojačao tenzije, dok sukob ulazi u još opasniju fazu.

Iranski projektili pogodili naftna polja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Naftno polje Asab u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pogođeno je iranskim projektilima, a satelitski snimci, prema navodima izvora, prikazuju stanje pre i posle udara.

Za sada nema zvaničnih podataka o razmerama oštećenja, ali prvi dostupni snimci ukazuju na posledice napada na energetski objekat.

Udar na Asab dodatno širi krug meta u regionu i pokazuje da su pod pritiskom i ključna naftna postrojenja van neposredne zone fronta.

Iranske rakete i dronovi pogodili su i naftno polje Habšan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Satelitski snimci sa prikazom stanja pre i posle udara, prema dostupnim navodima, potvrđuju da je i ovaj energetski kompleks bio meta napada.

Napad na Habšan dodatno pojačava zabrinutost zbog mogućeg širenja udara na ključnu naftnu infrastrukturu širom Zaliva.

Hezbolah tvrdi da je izveo novi raketni napad na sever Izraela

Hezbolah je saopštio da je u ranim jutarnjim satima ispalio salve raketa na Metulu i Kfar Juval, mesta na severu Izraela.

Ta tvrdnja objavljena je u novoj poruci na društvenim mrežama, dok je izraelska civilna zaštita prethodno upozorila stanovnike tih mesta na opasnost.

Kasnije je saopšteno da je pretnja prošla, ali novi navodni napad dodatno podiže napetost na severnoj granici Izraela.

Autor: A.A.