SA SVADBE U SMRT! Mladi bračni par pronađen mrtav u prevrnutom automobilu: Dvoje dece ostalo bez roditelja

Navodno su pronađeni zagrljeni.

Mladi bračni par pronađen je mrtav u prevrnutom automobilu nakon što ih je bujica odnela tokom razorne oluje u Tafi Vijeho, na severu Argentine, a kako prenose tamošnji mediji — pronađeni su zagrljeni.

Naime, Marijano Robles (28) i Solana Albornoz (32) vraćali su se kući svojoj deci nakon što su prisustvovali venčanju, ali se njihovo putovanje pretvorilo u tragediju zbog ekstremnih vremenskih uslova.

Pre nego što su nestali, poslali su poruku dadilji u kojoj su naveli da će sačekati da kiša prestane pre nego što nastave put. To je bio poslednji put da ih je neko čuo.

Samo nekoliko sati ranije, par je viđen kako bezbrižno pleše i slavi sa prijateljima. Svadbu su napustili oko jedan sat iza ponoći, ne sluteći da će im to biti poslednje zajedničko putovanje.

Porodica pokrenula potragu, a onda...

Kod kuće su ih čekala deca, uzrasta pet godina i devet meseci, očekujući da se roditelji vrate do jutra. Kada se to nije dogodilo, zabrinuti rođaci i prijatelji pokrenuli su potragu i objavili apel na društvenim mrežama.

Marijanov brat je ubrzo prijavio njihov nestanak policiji, što je pokrenulo opsežnu potragu.

Nekoliko sati kasnije, njihov automobil – beli "nissan versa" – pronađen je prevrnut u kanalu za navodnjavanje. Istražitelji veruju da je bujična voda odnela vozilo sa puta i odvukla ga u kanal, gde se prevrnulo.

Spasioci su zatekli potresan prizor – Marijano i Solana bili su zagrljeni u poslednjim trenucima. Njihova tela su kasnije izvučena iz smrskanog vozila. Tragedija je dodatno potresla javnost nakon što su se pojavile fotografije para sa svadbe, na kojima se vide nasmejani i srećni, samo nekoliko sati pre nesreće.

Marijano je radio kao državni službenik, dok je Solana bila zaposlena u lokalnoj štedionici.

Vlasti su pokrenule istragu o ovom slučaju, dok je razorna oluja odnela još jedan život u regionu Tukuman.

Kako se navodi, dvanaestogodišnji dečak poginuo je od strujnog udara nakon što je dodirnuo stub dalekovoda u gradu San Migel de Tukuman dok je igrao fudbal sa prijateljima.

Autor: S.M.