UDARNO: Zemlje širom sveta pozdravljaju prekid vatre između Irana i SAD

Mnoge zemlje sveta danas su pozdravile privremeni dvonedeljni prekid vatre između SAD i Irana, a među prvima su reagovali Južna Koreja, Novi Zeland, Irak, Australija, Japan i Pakistan, izjavili su međunarodni izvori.

Ministarstvo spoljnih poslova Južne Koreje izrazilo je nadu da će "pregovori biti uspešno završeni" i da će "mir i stabilnost na Bliskom istoku uskoro biti obnovljeni", uz želje za "slobodnom i bezbednom plovidbom svih brodova kroz Ormuski moreuz", preneo je "Gardijan".

Portparol novozelandskog Ministarstva spoljnih poslova Vinston Piter pozdravio je "ohrabrujuće vesti", ali je napomenuo da "ostaje značajan deo posla kako bi se osigurao trajni prekid vatre".

Ministarstvo spoljnih poslova Iraka pozvalo je na "ozbiljan i održiv dijalog" kako bi se rešio "koren" uzroka sukoba.

Japan je takođe ocenio prekid vatre kao "pozitivan potez" i očekuje da će on dovesti do "konačnog sporazuma" nakon početka razgovora između Vašingtona i Teherana.

Glavni sekretar japanske vlade Minoru Kihara rekao je da Tokio želi deeskalaciju u regionu, a premijerka te zemlje Sanae Takaiči planira razgovore sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom.

Stručnjaci su ocenili da privremeni prekid neprijateljstava predstavlja olakšanje za Japan, koji uvozi oko 90 odsto sirove nafte sa Bliskog istoka, većinom kroz Ormuski moreuz.

Takaiči je osudila iranske napade, ali je odbila zahtev američkog predsednika Donalda Trampa za slanje japanskih pomorskih snaga zbog posleratnog ustava koji zabranjuje upotrebu sile u međunarodnim sukobima.

Tramp je kritikovao Japan, Južnu Koreju i Australiju zbog odbijanja da se pridruže ratu.

I na tržištima u Aziji reagovanja na objavu o primirju su pozitivna: japanski indeks Nikei porastao je za 4,8 odsto, dok je južnokorejski Kospi skočio za 5,6 odsto.

Pad cena sirove nafte doneo je olakšanje Japanu, gde bi produženi sukob mogao da poveća inflaciju i da smanji domaću potrošnju.

Takahide Kiuči iz istraživačkog instituta Nomura upozorio je ranije da bi zemljama koje zavise od uvoza nafte, poput Japana, sukob mogao da donese "ozbiljne ekonomske rizike" i eventualno da zahteva smanjenje potrošnje benzina i struje.

pročitajte još Prolazak kroz Ormuski kanal: Iran i Oman će tokom primirja naplaćivati takse

Autor: Marija Radić