AKTUELNO

Svet

Makron: Prekid vatre 'veoma dobra stvar', Liban mora da bude obuhvaćen primirjem

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Michel Euler

Predsednik Francuske Emanuel Makron ocenio je da je dvonedeljno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana "veoma dobra stvar" i izrazio očekivanje da će se u narednim danima i nedeljama prekid vatre poštovati kako bi se omogućili pregovori o trajnom rešenju nuklearnih, balističkih i regionalnih pitanja.

Makron je na početku sastanka Saveta odbrane održanog u Jelisejskoj palati posebno istakao kritičnu situaciju u Libanu, gde su napadi prestali poslednjih sati, ali je upozorio da prekid vatre mora "u potpunosti da obuhvati Liban", preneo je portal "BFM TV".

Francuski predsednik je naveo da oko 15 zemalja, pod vođstvom Francuske, radi na ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske sirove nafte i tečnog prirodnog gasa.

Američki predsednik Donald Tramp je poručio da će SAD pomoći u smanjenju zagušenja u moreuzu i da će ostati u regionu kako bi obezbedile nesmetan prolaz brodova.

pročitajte još

Uživo! Naglo pale cene nafte u svetu, oglasili se i Tramp i Netanjahu

Autor: Marija Radić

#Emanuel Makron

#SAD

#Vatra

#prekid vatre

#primirje

