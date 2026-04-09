OTKAZI U DIZNIJU: Čuvena kompanija ukida 1.000 radnih mesta, na udaru jedan sektor!

Medijski gigant "Volt Dizni" kreće u talas otpuštanja koji će pogoditi oko 1.000 zaposlenih u narednim nedeljama. Najveći rezovi očekuju se u marketingu, prenose svetski mediji.

Iako Dizni važi za jednu od najuspešnijih kompanija na svetu, izvori upoznati sa situacijom navode da je plan o smanjenju broja radnih mesta već spreman za realizaciju.

Šta se krije iza odluke?

Zanimljivo je da su ovi planovi napravljeni još pre marta, odnosno pre nego što je Džoš D'Amaro zvanično preuzeo funkciju glavnog izvršnog direktora kompanije. Kako prenosi Wall Street Journal, meta su prvenstveno marketing timovi širom kompanije.

Statistika i uticaj

Iako brojka od 1.000 ljudi zvuči veliko, ona zapravo predstavlja:

Manje od jedan odsto ukupnog broja zaposlenih u ovoj imperiji.

Na kraju fiskalne 2025. godine, Dizni je zapošljavao čak 231.000 ljudi.

Ovaj potez se tumači kao deo optimizacije poslovanja i prilagođavanja novim tržišnim uslovima, uprkos stabilnim rezultatima koje kompanija beleži.

Autor: D.S.