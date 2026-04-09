SUDBINA NAJVEĆEG OSTRVA NA SVETU - Tramp u pregovorima sa Danskom o Grenlandu, ali ga plaše dve velike prepreke - RUSIJA I KINA: 'Moramo da se branimo'

Glavni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da su u toku pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama, Danskom i Grenlandom o budućnosti tog ostrva i da je Savez usklađen sa američkim predsednikom Donaldom Trampom po pitanju bezbednosti na Arktiku, piše Anadolu.

Nakon sastanka sa Trampom u Beloj kući, Rute je pojasnio da su razgovori usmereni na budući status Grenlanda i na ograničavanje pristupa Rusije i Kine.

- Slažem se sa njegovom procenom da postoji veliki rizik od jačeg angažmana Rusa i Kineza na Arktiku. Predsednik je u pravu, moramo se braniti - rekao je.

Naveo je da su se saveznici u NATO-u još u januaru na Svetskom ekonomskom forumu složili da Savez mora imati snažniju ulogu na Arktiku, što uključuje i zaštitu Grenlanda.

Rute je u tom kontekstu spomenuo i pokretanje inicijative "Arktički stražar", projekta NATO-a čiji je cilj da ojača koordinaciju među saveznicima i poboljša odbranu u regionu.

"Tramp nije odustao od svojih ambicija"

Ova izjava usledila je nakon što je vršilac dužnosti danskog ministra spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen u četvrtak poručio da je očigledno da Tramp nije odustao od svojih ambicija da preuzme Grenland.

Podsetimo, Tramp je pre tri dana ponovo oštro kritikovao saveznike u NATO-u koji nisu pritekli u pomoć Sjedinjenim Državama u ratu u Iranu i ponovo rasplamsao spor oko Grenlanda.

"Mi želimo Grenland"

- Znate, sve je počelo, ako želite da znate istinu, sa Grenlandom. Mi želimo Grenland. Oni nam ga ne žele dati. A ja sam rekao: 'Doviđenja' - izjavio je američki predsednik, koji je zapretio povlačenjem iz vojnog saveza.

Ranije je Tramp više puta pretio aneksijom Grenlanda, ogromnog arktičkog teritorija pod suverenitetom članice NATO-a Danske, ali je ustuknuo pred protivljenjem evropskih saveznika.

Autor: D.Bošković