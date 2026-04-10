TRAMP POSLAO ZABRINJAVAJUĆU PORUKU UOČI PREGOVORA U PAKISTANU! Američki predsednik MISTERIOZNOM OBJAVOM uzdrmao svet, niko ne zna šta se sprema!

Uoči mirovnih pregovora sa Iranom u Pakistanu, američki predsednik Donald Tramp objavio je zagonetnu poruku na društvenim mrežama – "Najjači reset sveta", ostavljajući otvorena pitanja o daljim potezima Vašingtona.

Tramp često koristi društvene mreže za najave promena politika, široke političke poruke i, povremeno, kao ranije ove nedelje, pretnje uništenjem cele civilizacije.

Najnovija objava dolazi uoči mirovnih pregovora između američke i iranske delegacije u Pakistanu.

Šta je američki predsednik time tačno hteo da poruči ostaje nejasno, ali odgovor na to pitanje možda dobijemo u satima ili danima koji slede.

Autor: Jovana Nerić