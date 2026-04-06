Tramp uživo pred novinarima: Amerikanci žele mir, ali nafta je tu da se uzme

Američki predsednik Donald Tramp upravo se obraća javnosti, a očekuje se da iznese nove informacije o ratu sa Iranom i mogućim daljim potezima Vašingtona.

19.10 - Tramp počeo konferenciju za medije

Tramp je ranije danas kratko razgovarao sa novinarima tokom uskršnjeg događaja u Beloj kući, gde je rekao da bi, da je odluka na njemu, nastavio rat kako bi preuzeo iransku naftu.

Dodao je, međutim, da američki građani žele kraj sukoba i da želi da ih "učini zadovoljnima".

Autor: S.M.