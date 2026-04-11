Policijska potera na auto-putu završila se kobno: Objavljen uznemirujući snimak

Policijska potera velikom brzinom na jednom autoputu u Kaliforniji završila se kobno po kriminalca, čiji identiet nije objavljen.

Naime, policijsko vozilo je tokom potere pokušalo da zaustavi begunca koristeći "grapler", poseban uređaj kojim se sa zadnje strane blokiraju točkovi vozila koje bi trebalo zaustaviti.

A high-speed police chase in California ended in a violent crash on Wednesday after police deployed a "grappler" device on a suspect's car. The suspect, who was wanted for grand theft, was reportedly armed and was pronounced dead on the scene.



Došlo je do kontakta dva vozila pri velikoj brzini, ali pokušaj policije je bio neuspešan zbog čega se beli automobil u kome se nalazio begunac odvojio i zakucao u ogradu zgrade pored puta.

Osumnjičeni, koji je tražen zbog teške krađe, navodno je bio naoružan i proglašen je mrtvim na licu mesta.

Autor: Marija Radić