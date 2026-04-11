Sijarto: Mađarska ne želi Ukrajinu u EU jer bi to dovelo do trećeg svetskog rata

Mađarska ne želi direktan sukob između NATO-a i Rusije i zato se protivi pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji, jer bi to dovelo do trećeg svetskog rata, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

"Ne želimo da evropske zemlje ratuju sa Rusijom. Ne želimo da se zemlje članice NATO-a sukobljavaju sa Rusijom, jer ako se to desi, izbiće treći svetski rat", rekao je Sijarto na predizbornom skupu u Serenču, prenosi Mađar nemzet.

Dok god postoji suverena nacionalna vlada, Mađarska neće ratovati, novac mađarskog naroda neće biti odnet u Ukrajinu, a Ukrajinci neće biti primljeni u Evropsku uniju, istakao je Sijarto.

"Rat u Ukrajini je izbio pre četiri godine, i svakog dana od tada pokušavaju da nam nametnu ono što ne želimo. Žele da nas uvuku u ovaj rat, žele da pošaljemo vojnike, damo novac mađarskog naroda i da pristanemo na članstvo Ukrajinaca u Evropskoj uniji", naveo je Sijarto.

On je dodao da je Brisel u protekle četiri godine poslao Ukrajincima 193 milijarde evra za ratovanje, a da je nasuprot tome, Mađarska za 22 godine dobila trećinu tog iznosa.

Prema njegovim rečima, to je dovelo do toga da rat u Ukrajini postane poslovni model i da tamo grupa ljudi zarađuje mnogo više od rata nego što bi zarađivala od mira.

On je istakao da osovina Brisel-Berlin-Kijev ne može da svari da Mađarska ima miroljubivu, nacionalno zasnovanu, uspešnu, patriotsku vladu.

"U Briselu ne mogu da svare da ne mogu da proguraju svoju ratnu, migracionu ili rodnu politiku. U Berlinu im je veoma teško da prihvate da postoji mala centralnoevropska zemlja koja sledi sopstvene nacionalne interese. Štaviše, čak ni u Kijevu ne mogu da shvate da postoji vlada koja se zalaže za sebe, ne daje svojim građanima novac i ne ide u rat", naveo je Sijarto.

On je podvukao da će parlamentarni izbori danas biti ključni i za Mađarsku i za Ukrajinu, zbog čega "žele da utiču na ishod izbora iz inostranstva".

"Mađarska nema nikakve veze sa ovim ratom. Nismo odgovorni ni za šta, niko nas nije napao. Nismo tražili ni od koga da nas brani, niko ne mora da se bori za nas ili umesto nas. Nama nisu potrebni Ukrajinci da nas štite, mi smo članice NATO-a, članice najvećeg i najmoćnijeg vojnog saveza na svetu, NATO će nas zaštititi", istakao je Sijarto i dodao da dok je Fides na vlasti, mađarski narod, mladi Mađari neće biti odvedeni u Ukrajinu i niko neće biti regrutovan na ukrajinski front.

"Nećemo se odreći mađarskog naroda", rekao je Sijarto.

U Mađarskoj se u danas održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača.

Prema anketama javnog mnjenja glavni rivali su stranka Fides aktuelnog mađarskog premijera Viktora Orbana i proevropska stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar.

Autor: S.M.