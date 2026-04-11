DOK SVET ČEKA PREGOVORE U PAKISTANU, SVI SE PITAJU GDE JE MODŽTABA: Vođa Irana nedeljama se ne pojavljuje, kruže šokantne tvrdnje o njegovom stanju

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei se još uvek oporavlja od teških povreda lica i nogu zadobijenih u vazdušnom napadu u kojem je poginuo njegov otac na početku rata, rekle su za Rojters tri osobe bliske njegovom užem krugu.

Hamneijevo lice je bilo unakaženo u napadu na kompleks vrhovnog vođe u centru Teherana, a pretrpeo je i značajne povrede jedne ili obe noge, navode sva tri izvora.

Pedesetšestogodišnjak se ipak oporavlja od rana i ostaje mentalno bistar, prema rečima ljudi koji su tražili anonimnost kako bi razgovarali o osetljivim pitanjima.

On učestvuje u sastancima sa visokim zvaničnicima putem audio konferencija i angažovan je u donošenju odluka o važnim pitanjima, uključujući rat i pregovore sa Vašingtonom, kažu dvojica od njih.

Pitanje da li Hamneijevo zdravlje dozvoljava da vodi državne poslove postavlja se u trenutku najveće opasnosti za Iran u poslednjih nekoliko decenija, kada danas u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu počinju mirovni pregovori sa Sjedinjenim Državama sa visokim ulozima.

Izjave ljudi bliskih Hameneijevom užem krugu pružaju najdetaljniji opis stanja vođe u poslednjih nekoliko nedelja. Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi njihove opise.

