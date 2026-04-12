HOROR U FRANCUSKOJ! Otac držao sina (7) godinu i po zaključanog u kombiju: Dečak ne može da hoda!

Muškarac (43) iz grada Hagenbaha na severoistoku Francuske optužen je da je godinu i po dana držao svog devetogodišnjeg sina zarobljenog u kombiju, gde je dečak pronađen go i neuhranjen, saopštio je javni tužilac grada Miluza.

Prema saopštenju tužilaštva, jedna stanovnica Hagenbaha u Alzasu je kontaktirala žandarmeriju, navodeći u prijavi da je čula "dečije zvuke" koji dolaze iz kombija parkiranog u privatnom dvorištu u tom gradu, koje deli nekoliko kuća, prenosi BFM televizija.

Dete je u kombiju pronađeno "bledo" i "neuhranjeno", a vlasnik kombija je izjavio "da je to njegovo službeno vozilo i da nije mogao da otvori vrata zbog kvara na sistemu zaključavanja".

Muškarac (43) je kazao da se "njegova ćerka zaključala unutra dok je nešto tražila", ali je policija, kada je uspela da otključa kombi unutra pronašla dete, koje je "ležalo u fetalnom položaju, golo, pokriveno ćebetom na gomili smeća i blizu izmeta".

Zbog dugotrajnog sedenja, dečak, star samo devet godina, bio je "bled i očigledno neuhranjen", i više nije bio u stanju da hoda, izjavio je tužilac Nikola Ajc.

Dečak je prebačen u bolnicu u Miluzu, a muškarac koji je vlasnik kombija je identifikovan i kao otac deteta.

On je pritvoren pod optužbom za "oduzimanje i uskraćivanje brige ili hrane i ugrožavanje zdravlja maloletnika mlađeg od 15 godina od strane srodnika".

Dečak je, tokom ispitivanja specijalnih istražitelja, rekao da je imao "ozbiljne probleme u vezi sa očevom partnerkom, koja ga više nije želela u stanu i želela je da bude smešten u psihijatrijsku bolnicu".

On je policiji rekao da misli da njegov otac nije imao drugu mogućnost da spreči njegovo zatvaranje i da misli da je smešten u kombi negde između septembra i decembra 2024. godine.

Njegov otac je tokom ispitivanja rekao da je "stavio svog sina", tada sedmogodišnjaka, "u taj kombi" u novembru 2024. godine, i da je to učinio da bi ga "zaštitio jer je njegova partnerka želela da ga smesti u psihijatrijsku bolnicu".

Autor: Jovana Nerić