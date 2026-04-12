AKTUELNO

Svet

Bila je mrtva pre nego što je Hitna pomoć stigla: Devojku (19) usmrtio pas u Eseksu

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Mark Baker

Devetnaestogodišnja devojka je preminula pošto ju je pas napao u kući u Eseksu, saopštila je policija.


Policija je pozvana na adresu u Liden Rodingu, Danmou, u petak u 22.45, gde je pronašla ženu sa teškim povredama.


Uprkos najboljim naporima službi hitne pomoći, proglašena je mrtvom na licu mesta.

Policija Eseksa je u saopštenju navela: „Sprovodili smo istragu kako bismo utvrdili okolnosti i verujemo da ju je napao pas na imanju u Long Hajdu.“


Životinju je zaplenila policija.

Tridesetsedmogodišnji muškarac iz Danmoua uhapšen je zbog sumnje da je bio zadužen za psa koji je bio opasno van kontrole i naneo povrede koje su rezultirale smrću.

Vlasnik je trenutno u pritvoru.

Autor: D.Bošković

#Eseks

#Napad

#Policija

#hitna pomoc

#kuca

