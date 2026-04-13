PAKLENA NAJAVA TRAMPA: Amerikanci danas kreću u blokadu iranskih luka

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potvrdio je da će SAD blokirati brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka danas u 10.00 časova po istočnom vremenu.

Vojska Sjedinjenih Američkih Država najavila je da će danas u 10 časova po istočnom vremenu (16 časova po srednjeevropskom vremenu) započeti pomorsku blokadu saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTCOM).

Kako je navedeno, blokada će se odnositi na sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući luke u Arapskom i Omanskom zalivu, i biće sprovođena bez obzira na zemlju porekla plovila, preneo je CNN.

Brodovima koji ne putuju ka iranskim lukama biće omogućen slobodan prolaz kroz Ormuski moreuz.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Svet

PRVO OGLAŠAVANJE TRAMPA NAKON KRAHA PREGOVORA Ako ovo uradi, Iranu se sprema KATASTROFA

Svet

TRAMP OTKRIO SLEDEĆI POTEZ! Najava zatekla Kineze u Davosu, na udaru novih mera i EVROPA: Trenutak nije mogao da bude DELIKATNIJI

Svet

Potopili smo 9 iranskih ratnih brodova: Novo oglašavanje Donalda Trampa

Svet

POBEDA TRAMPA U SENATU: Njegov kandidat proglašen za novog ministra odbrane SAD

Svet

Tramp: SAD uništile iransku vojsku, mediji šire lažne vesti

Svet

OGLASIO SE TRAMP: Iran više nema mornaricu, potopili smo im 58 brodova za samo dva dana! NATO saveznici su KUKAVICE!