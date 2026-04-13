Pas koji je nadmašio svemir! Emotivan doček astronautkinje NASA po povratku kući iz misije Artemis II (VIDEO)

Posle dana provedenih daleko od Zemlje, među zvezdama i tišinom svemira, povratak kući za Kristina Koh bio je sve samo ne običan.

Astronautkinja NASA, koja je učestvovala u misiji Artemis II, dočekana je na najemotivniji mogući način — od strane svog psa.

Dok su se vrata otvorila, nije bilo svečanih govora ni kamera u prvom planu. Umesto toga, scena koja je usledila osvojila je srca svih prisutnih. Pas, očigledno nestrpljiv još od prvog trenutka, potrčao je ka svojoj vlasnici sa energijom koja je podsećala na lansiranje rakete.

Rep je mahao toliko brzo da ga je bilo teško ispratiti pogledom, dok su se uzbuđeni zvuci pretvarali u pravo “cikanje” sreće. U tom trenutku nije bilo važno koliko je dana prošlo niti koliko je kilometara razdaljine bilo između njih — emocije su govorile sve.

Kristina se spustila da ga zagrli, smejući se kroz očigledno snažan nalet emocija. Posle misije koja je zahtevala disciplinu, fokus i hladnu glavu, ovaj susret bio je podsetnik na ono najjednostavnije i najvažnije — bezuslovnu ljubav.

Snimak ovog susreta brzo je obišao društvene mreže, gde su korisnici složno komentarisali da je ovo “najlepši povratak na Zemlju koji su videli”. I zaista, u svetu velikih tehnoloških dostignuća i istorijskih misija, jedan pas uspeo je da ukrade pažnju i pokaže da su najvažniji trenuci često oni najtiši — i najiskreniji.