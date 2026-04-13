NETANJAHU JASAN: Izrael podržava Trampovu pomorsku blokadu Irana

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da ta zemlja podržava odluku američkog predsednika Donalda Trampa da uvede pomorsku blokadu Iranu i da se Tel Aviv koordinira sa Vašingtonom po tom pitanju.

"Iran je prekršio pravila (mirovnih pregovora u Pakistanu), predsednik Tramp je odlučio da uvede pomorsku blokadu. Mi, naravno, podržavamo ovaj čvrst stav i u stalnoj smo koordinaciji sa Sjedinjenim Državama", rekao je Netanjahu na sastanku kabineta, prema video saopštenju njegove kancelarije koje prenosi Gardijan.

Prethodno je Tramp saopštio da će Sjedinjene Američke Države blokirati brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka počev od danas u 10.00 časova po istočnom američkom vremenu (16 časova po srednjeevropskom vremenu).

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) je saopštila da će se blokada odnositi na sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući luke u Persijskom i Omanskom zalivu, i biće sprovođena bez obzira na zemlju porekla plovila.

Brodovima koji ne putuju ka iranskim lukama biće omogućen slobodan prolaz kroz Ormuski moreuz.

Odluka SAD dolazi kao odgovor na to što su iranske snage blokirale Ormuski moreuz ubrzo nakon početka rata, 28. februara, od kada su zabranile saobraćaj za većinu brodova koji koriste plovni put kojim se prevozi oko 20 odsto svetske trgovine naftom i prirodnim gasom.

Autor: Iva Besarabić