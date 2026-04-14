OFAC produžio licencu za rad Lukoilu: Evo do kada

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država produžila je danas licencu za rad naftnoj kompaniji "Lukoil" van Rusije do 29. oktobra.

Kako prenosi Rojters, licenca se odnosi na oko 2.000 pumpi Lukoila širom Evrope, Centralne Azije, Bliskog istoka i Amerike, prenosi Rojters.

Trampove sankcije

Adminsitracija američkog predsednika Donalda Trampa uvela je sankcije dvema najvećim ruskim nafnim kompanijama Lukoil i Rosnjeft u oktobru prošle godine, što je uticalo na interesovanje potencijalnih kupaca Lukoilove međunarodne imovine, procenjene na 22 milijarde dolara.

Prethodna licenca izdata je 31. marta sa rokom važenja do 1.maja.

Lukoil poseduje oko 200 brendiranih benzinskih pumpi u Nju Džerziju, Pensilvaniji i Njujorku, a jedan je od vodećih prodavaca motornih goriva u Moldaviji i Bugarskoj i upravlja sa oko 600 pumpi u Turskoj i više od 300 u Rumuniji.

Autor: D.Bošković