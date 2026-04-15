PRVI SNIMCI PUCNJAVE U ŠKOLI U TURSKOJ: Otkriveno ko je napadač, izbezumljeni učenici beže dok odjekuju pucnji, raste broj MRTVIH! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Mevlut Bayraktar/IHA ||

Na snimku se čuju pucnji i krici prestrašenih ljudi dok u panici beže iz škole.

Najmanje četiri osobe su poginula, a 20 je povređeno u pucnjavi u školi u turskom gradu Kahramanmarašu.

Guverner Kahramanmaraša Mukerem Unluer izjavio je da je napadač bio učenik osmog razreda.

- Napao ih je vatrenim oružjem. Jedan nastavnik i tri učenika su poginuli. Povređeno je 20 ljudi. U toku je napad. Tragičan incident se dogodio u jednoj od naših škola. Dobili smo informacije da ima povređenih. Detaljno istražujemo slučaj - rekao je guverner.

Ministar nacionalnog obrazovanja Jusuf Tekin otputovao je u Kahramanmaraš nakon incidenta u školi u regionu.

Na snimku se jasno čuje kako odjekuju pucnji i krici uplašenih ljudi koji u panici beže iz školske zgrade. Učenici i nastavnici istrčavaju napolje.

Društvenim mrežama kruže snimci na kojima se vidi kako lekari Hitne pomoći zbrinjavaju povređene.

Druga pucnjava u Turskoj u dva dana

Ovo se dešava samo dan nakon što je bivši učenik (19) upao u školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja.

Pucnjave u školama su veoma retke u Turskoj.

Autor: Marija Radić

