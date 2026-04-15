DOŠAO JE SA PET PIŠTOLJA! Ovo je učenik koji je PUCAO u školi u Turskoj - Novi detalji MASAKRA (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Milliyet.com, Foto: Tanjug AP/Omer Hamza Yildiz ||

Počinilac, koji je učenik škole i čiji je otac bivši policajac, stradao je tokom incidenta, pri čemu se još utvrđuju okolnosti da li je reč o samoubistvu ili o posledici haotične situacije.

Utvrđen je identitet napadača koji je izveo oružani napad na srednju školu u turskom gradu Kahramanmarašu. U pitanju je Isa Aras Mersinli, učenik osmog razreda ove škole. Priveden je i otac napadača, Ugur Mersinli.

Guverner Kahramanmaraša Mukerem Unluer saopštio je da su u pucnjavi ubijene četiri osobe, među kojima jedan nastavnik i tri učenika, dok je još 20 osoba ranjeno.

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija za koju se tvrdi da prikazuje napadača, identifikovanog kao Isa Aras Mersinli, međutim, ove informacije za sada nisu zvanično potvrđene.

Prema rečima guvernera Kahramanmaraša, napad se dogodio iz za sada nepoznatih razloga.

Đak osmog razreda ušao je u dve učionice i pucao nasumično

Guverner je naveo da je učenik osmog razreda uneo oružje u školu sakriveno u rancu, nakon čega je ušao u dve učionice i nasumično otvorio vatru na prisutne učenike i nastavnike.

Tom prilikom stradale su četiri osobe, dok je 20 povređeno, od kojih je četvoro u teškom stanju i na operaciji.

Napadač nastradao

- I on je preminuo. Pucao je u sebe tokom nereda. Da li je u pitanju bilo samoubistvo ili je sam sebe upucao tokom nereda, trenutno nije poznato. Učenik osmog razreda koji je izazvao incident je jedan od naših učenika, a njegov otac je bivši policajac. Sumnjamo da je uzeo svoje oružje. Došao je sa 5 pištolja i 7 okvira i ušao u 2 učionice - rekao je guverner.

Kako je naveo, sumnja se da je oružje uzeto iz porodičnog poseda, a kod napadača je pronađeno više komada vatrenog oružja i municije.

Glavni javni tužilac Kahramanmaraša Ramazan Murat Tirjaki potvrdio je da je pokrenuta opsežna istraga u kojoj učestvuje više tužilaca. Istakao je da se slučaj ispituje iz svih aspekata, dok su forenzički timovi na terenu i rade na prikupljanju dokaza.

Prema njegovim rečima, trenutno je potvrđeno 20 ranjenih, a istraga je u toku.

Druga pucnjava u Turskoj u dva dana

Ovo se dešava samo dan nakon što je bivši učenik (19) upao u školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja.

Pucnjave u školama su veoma retke u Turskoj.

Autor: Iva Besarabić

Svet

'SAZNALI SMO DA IMA PSIHIČKE PROBLEME' Objavljene najnovije informacije o tinejdžeru koji je pucao na učenike i profesore u školi u Turskoj - RANIO 16

Svet

UBICA IZ GRACA MAJCI POSLAO VIDEO PRE MASAKRA! Otkriveni novi detalji užasa: Kada je videla snimak, već je bilo kasno

Svet

PUCNJAVA U ŠKOLI U TURSKOJ: Učenik otvorio vatru lovačkom puškom, ima povređenih

Zadruga

OVOME SE NISU NADALI: Veliki šef stavio učesnike na teške muke! Vreme je da pokažu timski duh! (VIDEO)

Svet

Učenik iznenada umro u Osnovnoj školi: Potresne scene ispred dvorišta, roditelji teše decu

Svet

UČENIK pred kamerama PUCAO U DIREKTORA ŠKOLE: Horor u Turskoj, muškarac u kritičnom stanju (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)