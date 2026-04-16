Kako Rusija koristi crkvu kao oružje u Ukrajini!

Jedno od oružja u hibridnom arsenalu koji je Rusija rasporedila protiv Ukrajine je pitanje religije. Rusija je iskoristila Pravoslavnu crkvu za sprovođenje različitih destruktivnih akcija na terenu, uključujući kampanje stranog manipulisanja informacijama i mešanja (FIMI).

Religija u Ukrajini

Religija je značajan deo javnog života u Ukrajini. Prema podacima Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju, oko 70% Ukrajinaca izjašnjava se kao pravoslavni hrišćani. U zemlji postoje dve glavne pravoslavne crkve. Pravoslavna crkva Ukrajine (PCU) osnovana je 2018. godine kao nezavisna nacionalna crkva, ujedinjujući nekoliko ranije odvojenih ukrajinskih pravoslavnih grupa.

Nasuprot njoj, Ukrajinska pravoslavna crkva (UPC) ima istorijske veze sa Ruskom pravoslavnom crkvom i tradicionalno je bila potčinjena Moskvi. UPC odbacuje legitimitet PCU, nazivajući je raskolničkom. Od početka ruske invazije punog obima, mnoge parohije su prešle iz UPC u PCU, što je ubrzalo širi pokret ka verskoj nezavisnosti od Moskve.

Tokom 2022. godine, UPC je pokušala da se javno distancira od Rusije. Međutim, ovi pokušaji nisu bili ubedljivi ni za građane ni za vladu Ukrajine. U avgustu 2025. godine, Državna služba Ukrajine za etnopolitiku i slobodu savesti potvrdila je da UPC i dalje održava veze sa Ruskom pravoslavnom crkvom, čije su aktivnosti u Ukrajini zakonom zabranjene 2024. godine. Prema ukrajinskom zakonodavstvu, UPC je naloženo da prekine veze sa Ruskom pravoslavnom crkvom, ali je ona odbila da se povinuje toj naredbi.

Hibridne akcije na terenu

Istorija saradnje između sveštenstva UPC i ruskih obaveštajnih službi počela je mnogo pre 24. februara 2022. To je bilo uobičajeno i dobro poznato još tokom sovjetske ere. Ruska pravoslavna crkva i njoj podređeno sveštenstvo u Ukrajini delovali su pod nadzorom KGB-a. Tajne službe su kontrolisale bogoslovije, uticale na formiranje crkvene hijerarhije i primoravale sveštenstvo da krši tajnu ispovesti. Nakon raspada SSSR-a, Moskva je koristila crkvu i kao politički alat kod kuće i kao instrument uticaja u inostranstvu.

Godine 2014, krimski jerarsi UPC otvoreno su podržali rusku okupaciju poluostrva. Na okupiranim teritorijama Donjecke i Luganske oblasti postoje zapisi o pružanju utočišta militantima, blagosiljanju ruskog oružja, saradnji sa okupacionim administracijama ili učešću u progonu predstavnika drugih konfesija.

U septembru 2022, na ceremoniji u Kremlju povodom proglašenja ilegalne aneksije četiri ukrajinska regiona, prisustvovala su tri jerarha UPC. Pored toga, jedan broj ličnosti iz UPC pobegao je u Rusiju i počeo otvoreno da sarađuje sa režimom u Kremlju – svi su oni u međuvremenu pod sankcijama Ukrajine. Ukupno, od početka invazije do novembra 2025. godine, Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) pokrenula je 208 krivičnih postupaka protiv predstavnika UPC zbog antiukrajinskih aktivnosti i drugih zločina.

Crkva i FIMI (Manipulisanje informacijama)

Pored učešća u destruktivnim kinetičkim akcijama u interesu Rusije, UPC i organizacije povezane sa njom uključene su u ruske kampanje manipulisanja informacijama (FIMI). Prema podacima Centra za strateške komunikacije, postoji sistem informacionih resursa povezanih sa UPC koji se mešaju u medijski prostor Ukrajine. To uključuje direktne crkvene resurse, ali i sistem formalno nezavisnih medija, kao što su:

Savez pravoslavnih novinara (UOJ - sajtovi, kanali na YouTube-u, TikTok-u, Telegramu itd.);

Raskolam.net (internet sajtovi, Telegram, Facebook);

Mirjani (Telegram, Facebook, YouTube);

Perši Kozacki (Telegram, Facebook, YouTube, TikTok, X, Instagram);

Telegram kanali pravoslavnih blogera i anonimni kanali.

Pretnja koju ovi resursi predstavljaju je očigledna: oni šire lažne vesti i dezinformacije, pružaju manipulativna tumačenja događaja i promovišu propagandu maskiranu u „religijske“ narative. Cilj je nametanje zavereničkog pogleda na svet u kojem se u Ukrajini dogodio „crkveni raskol“, a „satanisti pod kontrolom Zapada“ u ukrajinskoj vladi su započeli „verski progon“ i pokrenuli „bratoubilački rat“ protiv Rusije. Shodno tome, Rusija vodi „sveti rat“ za očuvanje pravog hrišćanstva i „ponovno ujedinjenje trojedinog pravoslavnog naroda“ (Rusa, Belorusa i Ukrajinaca).

Promena semantičkog polja

Pored tradicionalnih dezinformacija, ovi mediji sprovode strategiju usmerenu na promenu semantičkog polja u Ukrajini. Oni osiguravaju da ruska terminologija sa ruskim značenjima prodre u javni diskurs. Resursi povezani sa UPC koriste specifičan leksikon koji je ukorenjen u konceptu „Ruskog sveta“ (Russkiy mir).

Na primer, ruski FIMI vernike i sveštenstvo PCU nazivaju „raskolnicima“ ili „jereticima“. Ovo je direktno usmereno na izazivanje verskih sukoba. Identifikovano je preko 10.200 publikacija na više od 2.300 Telegram kanala u kojima se termin „raskolnici“ koristi za PCU.

Ova strategija nije usmerena samo na izazivanje unutrašnjih sukoba, već i na dehumanizaciju Ukrajinaca korišćenjem termina kao što su „demoni“, „đavoimani“, „satanisti“, „antikristi“, „bezbožnici“ i „sektaši“ u vezi sa PCU. Ova retorika je deo šire genocidne retorike koju Moskva koristi protiv Ukrajine.

Šira slika

Aktivnosti Ruske pravoslavne crkve i povezanih organizacija zahtevaju veliku pažnju. Ukrajina je svojevrsni „poligon“ na kojem Rusija godinama ispituje kako se crkvene strukture mogu koristiti za hibridno mešanje, čak i u uslovima rata.

Iako Rusija trenutno ne širi konvencionalne borbe van Ukrajine, visok intenzitet FIMI mešanja u informacioni prostor EU, uz povrede vazdušnog prostora dronovima i porast sabotaža u Evropi, predstavljaju alarmantne signale.

Crkva je opasno oružje u rukama Kremlja jer je pitanje verskih sloboda jedna od osnovnih vrednosti EU. Zato je od vitalnog značaja ne dozvoliti Rusiji da eksploatiše crkvu u svom hibridnom delovanju i da manipuliše demokratskim vrednostima i principima.

