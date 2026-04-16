NOVI DETALJI! Napadača u školi u Kahramanmarašu zaustavio roditelj učenika

Isu Arasa Mersinlija, počinioca napada u školi u Kahramanmarašu u Turskoj, koji je usmrtio devet osoba od kojih osmoro učenika, zaustavio je jedan od roditelja učenika, Nedžmetin Bekči, koji je intervenisao i neutralisao ga, preneli su danas turski mediji.



Bekči, koji radi u školi kao kuvar, ispričao je da dvoje njegove dece pohađa tu školu i da se suočio sa napadačem, preneo je "Hurijet".

On je kazao da je zajedno sa još dvojicom nastavnika i radnikom u menzi uspeo da zaustavi i savlada napadača.

Bekči je dodao da radi u Centru za rvački trening Kahramanmaraš i da je pomogao zaposlenima u školi da savladaju Mersinlija.

Kazao je i da se više ne usuđuje da pošalje svoje dvoje dece u istu školu.

Tursko tužilaštvo je, u okviru istrage o napadima na škole koji su u roku od dva dana ove sedmice dogodili u Šanliurfi i Kahramanmarašu, izdalo naloge za hapšenje 83 osobe za koje je utvrđeno da su učestvovale u deljenju sadržaja i aktivnosti koje veličaju kriminal i kriminalce i negativno utiču na javni red, i protiv njih su pokrenuti pravni postupci.

Pored toga, blokiran je pristup 940 naloga na društvenim mrežama, a zatvorene su 93 Telegram grupe.



Četrnaestogodišnji dečak je u sredu ubio najmanje devet osoba, uključujući osam učenika, u školi na jugoistoku Turske.

On je koristio na svom WhatsApp profilu sliku američkog masovnog ubice iz 2014. godine, Eliota Rodžera, koji je pre 12 godina ubio šest ljudi u napadu na univerzitetski kampus u Kaliforniji 2014. godine, pre nego što je sebi oduzeo život, saopštila je danas turska policija.

U saopštenju se navodi da je višestruka istraga u toku, kao i da se ispitivanje digitalnih materijala nastavlja, prenosi "Hurijet".

Autor: D.Bošković