Najnovije informacije o HORORU u Turskoj! Dečak koji je počinio masakr u školi je DETE POLICAJCA

Devet osoba, od kojih osmoro dece, ubijeno je u današnjem jezivom napadu u školi u Kahramanmarašu u Turskoj, a masakr je počinio učenik 8. razreda čiji otac je bivši policajac!

Dečak, star 14 godina, došao je u školu sa pet vatrenih oružja i sedam šaržera, koje je najverovatnije uzeo od oca, i krenuo je u masovni pokolj. Sve se odigralo oko 13.30 časova, u trenutku dok je jutarnja smena napuštala školu, a đaci dolazili na popodnevnu nastavu.

Napadač Isa Aras Mersinli (14) je nakon krvavog pira počinio samoubistvo.

U napadu je povređeno još 13 ljudi, a troje je u kritičnom stanju.

"Dečakov otac je bivši policajac. Verujemo da jue zeo očevo oružje. Stigao je u školu sa pet pištolja i sedam okvira i ušao je u dve učionice", rekao je guverner Kahramanmaraša Mukerem Unluer.

Dečakov otac Ugur Mersinli je priveden i zatreženo je određivanje pritvora.

Prema navodima nadležnih, dečak je oružje doneo u školskom rancu. Odmah nakon što je otvorio vrata učionice počeo je da puca u đake, navode turski mediji.

Nakon krvavog pira dečak je sebi presudio.

Policija je nakon obavljenog uviđaja telo maloletnog napadača stavila u oklopno vozilo, koje su građani pokušavali da zaustave po izlasku iz škole. Vozač je sporo vozio kako nekog ne bi povredio, ali je uspeo da prođe kroz gomilu bez incidenata.

Podsetimo, ovo je drugi napad na školu u Turskoj u manje od 48 sati. Policija je u ponedeljak reagovala na dojavu u pucnjavi u tehničkoj školi u Sivereku na jugu Turske. Prema zvaničnim informaciјama, počinilac, identifikovan kao devetnaestogodišnji Omer Ket, ušao јe u školski kompleks naoružan sačmaricom i počeo da puca nasumično, izazvavši paniku među učenicima i zaposlenima. U napadu je povređeno 16 osoba.

Napadač јe bio bivši učenik škole koјi јe pohađao nastavu do devetog razreda, nakon čega јe nastavio obrazovanje putem nastave na daljinu.

Tokom policiјske akciјe unutar škole, napadač јe navodno pucao u sebe kada su pripadnici speciјalnih јedinica pokušali da ga neutrališu, nakon čega јe preminuo na licu mesta.

Mediji prenose da je napadač nekoliko dana pre jezivog zločina slao preteće poruke na profil škole na društvenim mrežama.

Autor: S.M.