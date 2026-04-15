'SA DUBOKIM BOLOM PRIMIO SAM VEST O TRAGEDIJI U ŠKOLI' Vučić izjavio SAUČEŠĆE nakon oružanog napada u Turskoj - Napadač otvorio vatru na đake i nastavnike, četvoro MRTVIH

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je saučešće porodicama nastradalih u oružanom napadu, do kog je došlo u srednjoj školi u turskom gradu Kahramanmarašu.

- Sa dubokim bolom i iskrenom tugom primio sam vest o tragediji u školi u Turskoj. U ime građana Republike Srbije i u lično ime, upućujem iskreno saučešće predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu i porodicama nastradalih. Povređenima želim brz oporavak, a svima koji su pogođeni ovom tragedijom snagu da izdrže bol u ovim teškim trenucima - naveo je predsednik Vučić.

Са дубоким болом и искреном тугом примио сам вест о трагедији у школи у Турској. У име грађана Републике Србије и у лично име, упућујем искрено саучешће председнику @rterdogan и породицама настрадалих. Повређенима желим брз опоравак, а свима који су погођени овом трагедијом снагу… — Александар Вучић (@predsednikrs) 15. април 2026.

Podsetimo, guverner je naveo da je učenik osmog razreda, koji je identifikovan kao Isa Aras Mersinli, uneo oružje u školu sakriveno u rancu, nakon čega je ušao u dve učionice i nasumično otvorio vatru na prisutne učenike i nastavnike.

Tom prilikom stradale su četiri osobe, dok je 20 povređeno, od kojih je četvoro u teškom stanju i na operaciji. Napadač je takođe potom pucao na sebe, usled čega je preminuo.

Autor: Iva Besarabić