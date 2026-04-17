Filmska pljačka banke u Napulju: Lopovi nosili maske sa likovima glumaca, držali 25 taoca! (FOTO+VIDEO)

Nekoliko naoružanih muškaraca opljačkalo je banku u Napulju, noseći maske sa likovima poznatih glumaca, a tom prilikom drželi su 25 ljudi kao taoce pre nego što su pobegli kroz kanalizacioni tunel.

Incident se dogodio u četvrtak oko 10 časova po lokalnom vremenu u jednoj filijali banke, a pljačkaši su iz banke opljačkali sefove iz kojih su odneli nakit, novac i dragocenosti pre nego što su pobegli, prenosi napoli tudej.

Portal navodi, na osnovu svedočenja talaca koji su hteli da govore za medije, da je u pljački učestvovalo tri ili četiri lopova, koji nisu uzeli ništa od talaca, da su imali jak napuljski naglasak, kao i da su bili "fini" prema ljudima zatečenim u banci, odnosno da su onima kojima nije bilo dobro nudili vodu.

Dodaje se da su pljačkaši nosili čarape na glavi preko kojih su bile maske sa likovima poznatih glumaca, ali nije navedeno kojih.

Bank robbery: Criminals barricaded themselves in with about thirty hostages; Carabinieri raid to free them.



A hostage-taking robbery took place at a Credit Agricole bank branch in Naples, located in Piazzale Medaglie D'oro, in the Arenella district.



Na video-snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako vatrogasci razbijaju prozor ovnovima kako bi omogućili ljudima da izađu iz banke.

Tokom pljačke nije bilo povređenih, ali je šest osoba dobilo medicinsku pomoć zbog stanja šoka, piše BBC.

Pripadnici specijalnih snaga karabinjera hitno su dovedeni avionom iz Toskane, a nekoliko sati kasnije upali su u banku razbivši prozor.

Nekoliko pucnjeva i glasni zvuci šok-bombi mogli su se čuti u prenosu uživo ubrzo nakon toga, navodi BBC.

"Zahvaljujući brzoj reakciji, svi taoci su oslobođeni ubrzo posle 13.30 časova bez ozbiljnih povreda", rekao je regionalnli zvaničnik Mikele di Bari u saopštenju.

Još uvek nije moguće proceniti vrednost ukradenog plena jer su pljačkaši zaplenili lične sefove umesto gotovine, piše Fanpage.it.

Redovni klijent banke na trgu Medalje d'Oro bio je jedan od talaca pljačkaša i istakao da je u početku pomislio da je šala, ali nakon što je video da je pljačkaš uznemiren, ubrzo je shvatio da je situacija ozbiljna.

"Ugledao sam maskiranog čoveka. U početku sam mislio da je šala, ali onda, s obzirom na njegov uznemireni stav i autoritativan ton, shvatio sam da je sve stvarno. U tom trenutku sam se našao prenesen u detektivski film, onakav kakav gledate na televiziji", rekao je Luiđi.

Napoli: rapina in banca con ostaggi, Carabinieri del Gis irrompono all'interno Roma, 16 apr. (LaPresse) - I carabinieri del Gruppo intervento speciale (Gis), hanno fatto irruzione nella filiale della banca Credit Agricole, dove si sospettava potessero ancora nascondersi i banditi pic.twitter.com/TZaePm3qFE — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) 16. април 2026.

Luiđi nije mogao da razazna da li su u pitanju dva ili tri razbojnika, a po načinu koji su govorili sa "takvim samopouzdanjem", rekao je da su Italijani zapravo Napolitanci, iz istorijskog centra, "jer su imali veoma jak akcenat".

"Govorili su napolitanski i bili su veoma ljubazni, čak i ako su bili autoritativni", dodao je on.

Još jedan očevidac je za Fanpage.it izjavio da su ih pljačkaši zaključali u sobu i da, iako su bili naoružani, "nisu koristili silu".

Javni tužilac Nikola Grateri stigao je na mesto događaja u roku od nekoliko minuta kako bi koordinisao operacije i nadgledao istragu sumnjivog automobila parkiranog u blizini banke, za koji je utvrđeno da ima lažnu registarsku tablicu, a istražiteljima sumnjaju da je to automobil koji su pljačkaši koristili da bi stigli do trga na kome se nalazi banka, prenosi portal Cronachedi.

Oko 17 časova specijalne snage su upale u banku, ali pljačkaši su nestali kroz rupu iskopanu u zidu koji je vodio do kanalizacionog otvora.



Još uvek nije poznato koja je vrednost ukradenih dragocenosti, a istraga je u toku i usmerena je i na temeljan pretres podzemne kanalizacione mreže.

Autor: Marija Radić