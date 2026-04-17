Filmska otmica u Negotinu! Strpao čoveka u automobil, pa ga mučki tukao: Priznaj da si mi silovao ženu!

Nestvarna scena odigrala se pre nekoliko dana u Severnoj Makedoniji kada su dvojica muškaraca kidnapovala trećeg, onda ga prisiljavali da prizna da je silovao suprugu jednog od njih!

Prema navodima Tužilaštva, dvojica osumnjičenih iz sela Korešnica su 12. aprila oteli jednu osobu sa namerom da je prisile da snimi izjavu kojom priznaje da je silovao suprugu prvoosumnjičenog, 37-godišnjeg muškarca.

Njegov saučesnik, 30-godišnji muškarac iz istog sela, takođe je prilikom otmice koristio pištolj, koji je napunio i kojim je pretio žrtvi.

"Oštećenog su ubacili u automobil iz dvorišta njegove kuće u Negotinu i vozili starim putem prema Demir Kapiji, sve vreme mu preteći po život i udarajući ga bokserskim rukavicama", ističe se u saopštenju.

Bacili su žrtvi mobilni telefon i stavili mu crne kese preko glave kako ne bi video kuda ga vode. Kada su stigli do šume, izveli su ga iz vozila i primorali ga da sluša audio snimke i prizna da je on osoba sa snimka, ali je žrtva to sve vreme negirala.

"Zbog toga, dvojica osumnjičenih su mu pretili da će ga silovati i ubiti, a zatim su ga udarili bokserskim rukavicama i plastičnom cevi, nanevši mu teške telesne povrede", saopštilo je Tužilaštvo.

Pre nego što su mu bacili mobilni telefon, žrtva je uspela da pošalje poruku za pomoć policiji, a komšije su ga videle kako ulazi u vozilo. Na osnovu ovih informacija, policija je identifikovala otmičare i kontaktirala ih, a po saznanju da su otkriveni, žrtvu su odveli u policijsku stanicu u Negotinu.

"S obzirom na to da se radi o teškom krivičnom delu za koje je zaprećena zatvorska kazna najmanje 4 godine, javni tužilac je procenio da postoji osnovana bojazan da će osumnjičeni pobeći ili počiniti novo krivično delo ako se budu branili sa slobode, te je stoga podneo predlog sudiji za prethodni postupak za određivanje mere pritvora", dodalo je Tužilaštvo.

Autor: A.A.