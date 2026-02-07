HAOS U HERCEG NOVOM: Crnogorac i Srbin hteli da otmu Bosanca, upali u stan gde živi kao podstanar pa ga brutalno pretukli

Prava drama odigrala se tokom noći u jednoj kući u mestu Sutorina kod Herceg Novog kada su dvojica mlađih muškaraca upala u stambeni objekat i pokušali su da otmu muškarca iz Bosne i Hercegovine koji tu živi kao podstanar.

- Oni su, kako se sumnja, nasilno upali u stan u kom oštećeni živi kao podstanar, udarali ga pesnicama dok je ležao na krevetu. Potom su stavili krpu preko usta, pa je jedan od mapadača nastavio da ga udara nogama. Oduzeli su mu dva mobilna telefona i 100 eura, a potom su ga nasilno izveli iz stana u nameri da ga svojim automobilom odvezu u nepoznatom pravcu, potvrđeno je za RINU u policiji.

Kada su izašli napolje sa otetim muškarcem, ugledao ih je vlanik kuće koji im je zapretio i rekao da će pozvati policiju, nakon čega su napadači pobegli sa lica mesta.

Službenici Odjeljenja bezbednosti Herceg Novi rasvetleli su u kratkom roku ovo krivično delo otmica u pokušaju. Oni su preduzeli niz operativno – taktičnih mera i radnji, na osnovu kojih su locirali, pronašli, zaustavili i lišili slobode M.Š (25) iz Bijelog Polja i M.Z (30) iz Novog Sada – državljanina Republike Srbije.

Osumnjičeni M.Š. od ranije poznaje oštećenog. Obojica uhapšenih će uz krivičnu prijavu, biti privedeni državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, zbog sumnje da su, na štetu oštećenog lica, izvršili krivično delo otmica u pokušaju.

Autor: Iva Besarabić