UŽAS U ZAGREBU: Manijak (70) pokušao da ubije čoveka nožem, pa potegao i pištolj

Dramatična scena odigrala se u subotu ujutru u zagrebačkom naselju Črnomerec, kada je stariji muškarac (70) usred dana napao 51-godišnjaka koji je sedeo u svom automobilu.

Napadač je prvo potegao nož, a nakon što je žrtva uspela da pruži otpor, izvukao je i vatreno oružje, što je dovelo do filmske potere koja se okončala hapšenjem u Novom Zagrebu.

Naime, u Domobranskoj ulici na Črnomercu, u subotu oko 9 sati, za vreme dok je 51-godišnjak sedeo u svom ličnom automobilu marke VW Touareg zagrebačkih registarskih oznaka, prišao mu je nepoznati muškarac te ga je napao nožem.

On je uspeo da se odbrani od napada nakon čega je nepoznati muškarac u njega uperio vatreno oružje. Uspeo je potom i da pobegne s mesta događaja dok se osumnjičeni takođe udaljio ličnim automobilom marke Mazda zagrebačkih registarskih oznaka.

Ciljanom potragom policijskih službenika, 70-godišnji muškarac koji se dovodi u vezu s počinjenjem ovog krivičnog dela uočen je u saobraćaju na području Novog Zagreba. U vozilu su pronađeni i oduzeti i nož i vatreno oružje te je muškarac uhapšen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Oštećeni u ovom događaju nije povređen, a sve okolnosti se utvrđuju.

Autor: Iva Besarabić