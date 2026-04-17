SENATOR GREJEM IZRIČIT: 'Mir i Hezbolah ne mogu u istu rečenicu' – Vašington postavlja ultimatume za Bliski istok

Dok sat otkucava poslednje dane primirja u Persijskom zalivu, uticajni američki senator Lindzi Grejem poslao je nedvosmislenu poruku međunarodnoj zajednici: za Sjedinjene Države, bilo kakav mirovni sporazum koji ostavlja Hezbolah naoružanim ili iranski režim netaknutim, smatraće se neuspehom.

Grejem, koji važi za jednog od ključnih glasova u američkoj spoljnoj politici, naglasio je da se trenutna pauza u neprijateljstvima ne sme iskoristiti za povratak na status quo.

„Hezbolah i mir su nespojivi“

U svojoj najnovijoj izjavi, senator je bio brutalan u proceni situacije na terenu u Libanu. Prema njegovim rečima, svako rešenje koje ne podrazumeva potpuno razoružavanje ove grupe je samo odlaganje novog sukoba.

„Kao i svi drugi, i ja žudim za mirom na Bliskom istoku. Ali moramo biti pametni. Hezbolah i mir ne idu u istu rečenicu“, izjavio je Grejem.

On je podsetio da je Hezbolah jedna od najvećih terorističkih organizacija na svetu, direktno povezana sa Teheranom i, kako kaže, „natopljena američkom krvlju“. Grejemov stav je jasan: bilo kakvo primirje u Libanu mora sadržati „kredibilan put ka razoružavanju“ ove grupe.

Opasnost od „regeneracije“ terorizma

Senator je posebno upozorio na opasnost od popuštanja pritiska na Teheran. On smatra da bi preživljavanje iranskog režima pod trenutnim uslovima, uz eventualno ublažavanje sankcija, bilo fatalna greška.

„Ako na kraju dana teško uzdrmani iranski režim preživi i dobije ublažavanje sankcija, a Hezbolah i dalje ostane da stoji u Libanu, biće samo pitanje vremena kada će obe grupe da se regenerišu“, upozorio je Grejem.

Njegova poruka se nadovezuje na strategiju „retooling-a“ (prekomponovanja) o kojoj je govorio admiral Koper, sugerišući da SAD neće dozvoliti stvaranje puteva koji vode ka ponovnom usponu „terorističkih država poput Irana“.

Poverenje u Trampovu administraciju

Iako su ulozi visoki, Grejem je izrazio puno poverenje u predsednika Trampa i njegov tim. On veruje da aktuelna administracija ima snagu ne samo da postigne prekid vatre, već da kreira „stvaran i održiv mir“.

„Postigli smo previše da bismo dozvolili da ovo bude krajnje stanje“, zaključio je senator, aludirajući na nedavne vojne uspehe koji su značajno oslabili iransku proksi mrežu širom regiona.