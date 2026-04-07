Senator Lindzi Grem upozorava na iransku naplatu prolaza u kineskim juanima

Američki senator Lindzi Grem podigao je ozbiljnu uzbunu povodom najnovijih poteza Teherana u Ormuskom prolazu, ističući da Iranska revolucionarna garda (IRGC) sada direktno naplaćuje prolaz brodovima koristeći kineski juan umesto američkog dolara.

Prema Gremovim rečima, ovaj razvoj događaja predstavlja direktan napad na stabilnost dolara, s obzirom na to da se još od 1974. godine svaki barel nafte kojim se trguje u svetu obračunava isključivo u američkoj valuti. Senator naglašava da dopuštanje upotrebe kineske valute u trgovini naftom nanosi nemerljivu štetu ekonomskoj moći Sjedinjenih Država, ocenjujući iranske napore kao stratešku ofanzivu na globalni finansijski poredak koja se mora hitno zaustaviti.

Trenutna situacija u Ormuskom prolazu prevazilazi lokalni sukob i postaje pitanje od vrhunskog značaja za svetsku ekonomiju, jer bi prelazak na juan mogao trajno oslabiti decenijsku dominaciju petrodolara. Dolazeći sati i odluke koje će biti donete u Teheranu, ali i one koje će se odnositi na odgovor međunarodne zajednice prema Iranu, biće istinski odlučujući za budućnost čitavog Bliskog istoka. Gremovo upozorenje jasno ukazuje na to da Vašington posmatra ovaj valutni zaokret kao debakl koji zahteva odlučnu reakciju kako bi se zaštitio integritet dolara kao temelja globalne trgovine energentima.

Dok svet sa neizvesnošću iščekuje naredne poteze, ključno je da svi donosioci odluka sa obe strane u obzir uzmu potencijalne ekonomske i humanitarne posledice bilo kakve eskalacije. Stabilnost svetskih tržišta i sudbina miliona ljudi zavise od racionalnog pristupa rešavanju ove krize, jer bi svaka greška u proceni mogla dovesti do globalne destabilizacije koju niko ne bi mogao lako da ignoriše ili sanira. Potrebno je pokazati mudrost i svest o tome da se iza valutnih ratova i borbi za plovne puteve kriju stvarni životi i krhka globalna ravnoteža.

