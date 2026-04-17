EVROPA SPREMNA ZA REZERVNI PLAN: EU oslobađa zalihe goriva za avione zbog haosa u Ormuzu! Avio-kompanije upozoravaju: Letovi pod znakom pitanja!

Evropska unija je spremna da pokrene koordinisano oslobađanje zaliha goriva za mlazne avione ukoliko se poremećaji u saobraćaju kroz Ormuski moreuz nastave, potvrdio je danas portparol EU.

Pripreme za crni scenario

Iako je iz Brisela saopšteno da trenutno nema nestašice goriva na tlu EU, zvaničnici se intenzivno pripremaju za najgori scenario. Blokada ovog ključnog morskog prolaza, koju je sproveo Iran, izazvala je ozbiljnu zabrinutost kod regulatora i avio-prevoznika.

„Pripremamo se za moguće nestašice. Ako se situacija u Ormuskom moreuzu nastavi, EU će koordinisano reagovati i osloboditi zalihe mlaznog goriva kako bi se održao saobraćaj“, navodi se u saopštenju portparola EU za Rojters.

Iransko obećanje pod lupom Brisela

Iako je Teheran danas saopštio da će ponovo otvoriti moreuz za komercijalne brodove nakon dogovora o prekidu vatre u Libanu, Evropska unija ostaje oprezna.

Planovi se ne menjaju: Iz Brisela poručuju da iransko saopštenje trenutno ne menja njihove krizne planove.

Čeka se potvrda: Tek sledeće nedelje će biti jasnije da li moreuz zaista ostaje otvoren i bezbedan za plovidbu tankera.

Opasnost od prizemljenja aviona

Evropske avio-kompanije već su uputile dramatično upozorenje: ukoliko se snabdevanje gorivom hitno ne stabilizuje, uslediće masovna otkazivanja letova i prizemljivanje aviona.

Ovaj potez EU sa oslobađanjem rezervi vidi se kao poslednja linija odbrane kojom bi se sprečio potpuni kolaps avio-saobraćaja nad Starim kontinentom.

Autor: D.S.