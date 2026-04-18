U Bugarskoj se u nedelju održavaju prevremeni parlamentarni izbori

U Bugarskoj se u nedelju održavaju prevremeni parlamentarni izbori, do kojih dolazi nakon ostavke konzervativne vlade bivšeg premijera Rosena Željazkova u decembru prošle godine.

Prema anketama, koalicija levog centra bivšeg bugarskog predsednika Rumena Radeva, Progresivna Bugarska je favorit za osvajanje većine glasova na izborima 19. aprila, prenosi AP.



Ankete predviđaju da će se izlaznost na izborima u nedelju povećati sa prosečnih 35 odsto, kako je bilo na poslednjih nekoliko izbora, na preko 50 odsto.

Većina anketa predviđa da bi koalicija Radeva mogla da dobije više od 30 odsto glasova, što ga stavlja skoro 10 odsto ispred najbližeg rivala - Bojka Borisova, dugogodišnjeg lidera centralno-desničarske stranke GERB čiji je poslednji mandat premijera okončan protestima u decembru 2025. godine.

Prema anketama Radev će verovatno dobiti najviše glasova, ali će mu biti potreban partner da formira stabilnu vladajuću koaliciju.

On je isključio savez sa GERB strankom ili sa strankom Pokret za prava i slobode, čijeg su lidera Deljana Peevskog zbog korupcije sankcionisale i Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija.

Mogući koalicioni partner mogao bi da bude prozapadni blok "Nastavljamo promene", za koji se predviđa da će biti treći sa 12 do 14 odsto osvojenih glasova, ali postoje značajna spoljnopolitička pitanja koja bi mogla da spreče takvu saradnju, među kojima je i stav o ratu u Ukrajini.

Iako zvanično osuđuje agresiju Moskve, Radev se više puta protivio vojnoj pomoći Kijevu i zalagao se za ponovno otvaranje razgovora sa Rusijom kao izlaz iz sukoba.

Ovo će biti sedmi parlamentarni izbori u Bugarskoj, od 2021. godine.

Bugarska Narodna skupština ima 240 poslanika, koji se biraju putem otvorenih lista i proporcionalne zastupljenosti iz 31 izborne jedinice.

Autor: S.M.