Zemljotres pogodio jug Srbije: Da li ste osetili potres?

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Pink.rs, Pixaba.com ||

Zemljotres jačine 2.0 stepeni po Rihteru registrovan je noćas u 02:39 časova na području Štrpca, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa nalazio se na dubini od oko 5 kilometara. Reč je o slabijem zemljotresu koji se uobičajeno ne smatra opasnim, ali ga stanovnici u neposrednoj blizini epicentra mogu osetiti.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe nastavljaju da prate seizmološku situaciju na terenu.

Autor: S.M.

