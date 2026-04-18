Tramp potpisao naredbu o istraživanju lekova za post-traumatski stres: Evo šta zahteva direktiva

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je izvršnu naredbu o ubrzanom istraživanju lekova za post-traumatski stres (PTSP) koji se koriste izvan Sjedinjenih Američkih Država, kako bi postali dostupni i američkim pacijentima, prenosi danas Blumberg.

Na ceremoniji potpisivanja naredbe u Ovalnoj kancelariji Bele kuće, Tramp je ukazao da će se na taj način obezbediti da osobe koje boluju od ovih simptoma mogu konačno da dobiju priliku da ponovo imaju srećniji život.

Naredba nalaže Američkoj agenciji za hranu i lekove (FDA) da izda nove smernice istraživačima o ibogainu, jedinjenju koje se ekstrahuje iz biljke iboga u Africi i koristi se za lečenje depresije, anksioznosti i PTSP-a kod vojnih veterana.

Ovaj halucinogen se smatra kontrolisanom supstancom i zabranjen je za upotrebu u SAD.

Iako se lek naredbom ne preklasifikuje za medicinsku upotrebu, Tramp je pozvao zdravstvene radnike da ga brzo preklasifikuju.

“Ovi tretmani su trenutno u poodmaklim fazama kliničkih ispitivanja kako bi se osiguralo da budu bezbedni i efikasni za američke pacijente“, rekao je Tramp.

Trampovom direktivom se zahteva federalno ulaganje 50 miliona dolara u istraživanje ibogaina i otvara prilika za pacijente da isprobaju lek.

Ministar zdravlja Robert F. Kenedi Mlađi je zagovornik tzv. terapije psihodelicima i sugerisao je administraciji da razmotri supstance koje menjaju stanje svesti za lečenje depresije, mentalnih zdravstvenih stanja i drugih teških poremećaja.

Pod administracijom bivšeg predsednika Džozefa Bajdena, FDA je odbacila upotrebu klase lekova koja uključuje psihodelike, MDMA, za lečenje PTSP-a.

Trampova administracija je, međutim, signalizirala podršku uvođenju psihodelika u redovnu zdravstvenu zaštitu, navodi Blumberg.

Terapija psihodelicima dobila je na zamahu poslednjih godina, a neke studije sugerišu koristi od upotrebe halucinogena.

Australija je postala prva zemlja koja je legalizovala i regulisala upotrebu MDMA za lečenje PTSP-a, a istraživači su prijavili pozitivne rezultate, objavio je ranije Njujork tajms.

Autor: Marija Radić