ŠOK! MASOVNI UBICA IZ KIJEVA BIO RUSKI POTPUKOVNIK: Uzeo ljude iz supermarketa kao taoce, pucao na policajce! Specijalci ga likvidirali! (FOTO+VIDEO)

Novi detalji krvavog napada u Kijevu šokirali su javnost.

Muškarac koji je iz automatske puške otvorio vatru u Golosejevskom okrugu, pri čemu je ubio više civila, rođen je u Moskvi i imao je ukrajinsko državljanstvo, saopštio je generalni tužitelj Ruslan Kravčenko u objavi na Telegramu.

Napadač, kojeg je policija ubila tokom pokušaja hapšenja u supermarketu, identifiikovan je kao Dmitrij Vasiljevič Vasilčenkov (58), koji je živeo upravo u tom delu grada.

Prethodno je živeo u Bakhmutu u Donjeckom regionu, prenosi Unian.

Napadača u Kijevu ubile su snage bezbednosti.

🤬 It is reported that the terrorist in Kyiv previously took photos in a Russian army uniform and donated them to the occupiers. pic.twitter.com/4LZs8ArMT3 — Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) 18. април 2026.

Dodatne informacije izneo je novinar Vitalij Glagola, koji tvrdi da se Vasilčenkov pojavljivao u ruskim javnim grupama na društvenim mrežama i da je govorio o donacijama Rusiji.

- Takođe sam utvrdio da je služio u ruskoj vojnoj jedinici broj 30274. Posebno sam pronašao njegovu fotografiju na društvenim mrežama, gdje je slikan u uniformi sa činom potpukovnika ruske vojske. Postoje dokazi o dvojnom ruskom i ukrajinskom državljanstvu - izjavio je Glagola.

🇺🇦 5 dead, 10 hospitalized including a child: a gunman took hostages in a Kyiv supermarket, fired at police, and was later killed.



The attacker had ties to Ryazan, Russia, and held accounts in Russian banks.@clashreport https://t.co/9cHwHP9xhW pic.twitter.com/R0uobyPXwm — Mario Nawfal (@MarioNawfal) 18. април 2026.

Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Igor Klimenko ranije je opisao dramatičnu akciju policije tokom koje je napadač ubjen.

- Specijalne snage KORD-a Nacionalne policije upale su u prodavnicu u kojoj se nalazio napadač.

Broj žrtava u napadu se razjašnjava. Imam mrtvih i ranjenih - rekao je Klimenko u objavi na Telegramu.

Prema dostupnim informacijama, napad je počeo na ulici u kijevskom naselju Demivka, gdje je muškarac pucao na prolaznike, a potom ušao u supermarket i uzeo taoce.

Lokalni mediji prenose i da je neposredno pre pucnjave zapalio svoj stan u istom delu grada.

Autor: A.A.