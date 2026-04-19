MASAKR U KIJEVU: Suspendovani policajci koji su pobegli tokom terorističkog napada

Istraga je pokrenuta pošto se na internetu pojavio snimak na kojem se vidi kako policajci beže od napadača tokom terorističkog napada u Kijevu i ostavljaju civile.

Policijski službenici koji su pobegli od napadača tokom jučerašnjeg terorističkog napada u Kijevususpendovani su sa dužnosti, saopštio je šef ukrajinske Nacionalne policije Ivan Vihivski.

- Po nalogu ministra unutrašnjih poslova Igora Klimenka, pokrenuta je zvanična istraga o delovanju patrolnih policajaca na mestu pucnjave u Goloseivskom okrugu - rekao je Vihivski, prenosi Unian.

On je naglasio da su, za vreme trajanja istrage, policajci koji su pobegli sa mesta terorističkog napada u Kijevu suspendovani sa dužnosti.

- Moramo utvrditi sve okolnosti incidenta bez izuzetka: proučavaju se dostupni video-materijali, uključujući i one distribuirane na mreži, i ispituju se svedoci - napomenuo je on.

"Javnost će uskoro saznati rezultate istrage"

Sve prikupljene informacije biće prosleđene Državnom istražnom birou. Vihivski je rekao da je Nacionalna policija zainteresovana za objektivnu i nepristrasnu istragu, a javnost će uskoro saznati o rezultatima interne istrage.

- "Služiti i štititi" nije samo slogan. Mora biti potkrepljen odgovarajućim profesionalnim akcijama. Posebno u kritičnim trenucima kada životi ljudi zavise od toga - istakao je ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Igor Klimenko.

Viralni snimak pokazuje kako su policajci bežali od napadača

Klimenko je naložio Vihivskom da sprovede zvaničnu istragu o delovanju policajaca tokom terorističkog napada u Kijevu i da sve informacije dostavi Državnom istražnom birou nakon što se na internetu pojavio snimak na kojem se vidi kako policajci beže od napadača tokom terorističkog napada u Kijevu i ostavljaju civile bez odbrane.

Video koji su očevici podelili na internetu prikazuje policajce kako beže sa mesta događaja nakon što su čuli zvuke pucnjave.

Napadač ubijen na licu mesta

Muškarac naoružan automatskim oružjem otvorio je vatru na prolaznike na ulici u kijevskom okrugu Demivka u subotu, zatim je ušao u supermarket u okrugu Goloseivski, gde je uzeo taoce, odakle je nastavio pucnjavu.

On je ubijen na licu mesta, tokom pokušaja policije da ga uhapsi.

Istražitelji ukrajinske službe bezbednosti okarakterisali su pucnjavu u Kijevu u kojoj je najmanje šestoro ljudi ubijeno, a najmanje 14 ranjeno, kao teroristički čin.

ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski istakao je da broj povređenih i ubijenih može porasti, ističući da je među povređenima i 12-godišnji dečak.

