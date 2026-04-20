Za 'ne podržavam nikoga' glasalo više birača nego za 15 stranaka: Najnoviji rezultati izbora u Bugarskoj

Bugarska Centralna izborna komisija (CIK) objavila je na svojoj internet stranici privremene rezultate sa 60,7 odsto obrađenih rezultata izbora, po kojima je "Progresivna Bugarska" bivšeg bugarskog predsednika Rumena Radeva osvojila najviše glasova, odnosno 44,48 odsto glasova birača.

Koalicija "Nastavljamo promene - Demokratska Bugarska“ (PP - DB) osvojila je 14 odsto glasova birača, dok je koalicija GERB-SDS bivšeg premijera u tri mandata Bojka Borisova na trećem mestu sa 13,1 odsto glasova birača.

Pokret "Vazraždane" (Ponovno rođenje) dobio je 4,5 odsto glasova a Pokret za prava i slobode (PPR) je osvojio 5,38 odsto glasova.

Prema Izbornom zakoniku, CIK mora da objavi broj osvojenih glasova i primljene glasove i raspodelu mandata među strankama i koalicijama najkasnije četiri dana nakon dana izbora, a imena izabranih poslanika najkasnije sedam dana nakon dana izbora.

U Bugarskoj su juče održani osmi izbori za Narodnu skupštinu od 2021. godine.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 34.742 građana je glasalo za "ne podržavam nikoga", a taj odgovor dobio je veću podršku građana od 15 partija koje su učestvovale na izborima, i koje nisu prešle cenzus.

POVEZANE VESTI

Politika

Objavljeni rezultati izbora na KiM: Samoopredeljenje 40,83 odsto, Srpska lista 4,43 odsto glasova

Svet

PREBROJANI SVI GLASOVI! Ovo su prvi rezultati: Evo koliko ljudi je glasalo za Putina

Politika

RIK objavio rezultate izbora u Kosjeriću posle 100 odsto prebrojanih glasova

Region

ZVANIČNA POTVRDA CIK-A: Siniša Karan je novi predsednik Republike Srpske – poznati i konačni procenti

Politika

CIK objavio rezultate izbora u 35 opština – Srpska lista dominira, Priština još čeka!

Izbori 2024

Preliminarni rezultati za Beograd, Novi Sad, Niš i Čačak: Najviše mandata listi oko SNS-a