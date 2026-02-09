AKTUELNO

ZVANIČNA POTVRDA CIK-A: Siniša Karan je novi predsednik Republike Srpske – poznati i konačni procenti

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Centralna izborna komisija (CIK) BiH objavila je jutros preliminarne rezultate ponovljenih prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske.

Prema zvaničnim podacima, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Siniša Karan odneo je pobedu osvojivši većinu glasova izašlih birača.

Tesna trka i pobeda Karana

Na osnovu obrađenih podataka, Siniša Karan je osvojio 224.384 glasova, što iznosi 50,54 odsto. Njegov glavni protivkandidat, Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke (SDS), osvojio je 213.513 glasova, odnosno 48,09 odsto.

Ovi rezultati potvrđuju sinoćne objave iz štaba SNSD-a, a Karanu su pobedu odmah čestitali lider partije Milorad Dodik, predsednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, kao i potpredsednica SNSD Željka Cvijanović.

Poruke nakon pobede: „Odbranjen suverenitet“

Siniša Karan je u svom prvom obraćanju javnosti pobedu nazvao plebiscitom i borbom za opstanak prava srpskog naroda na samoopredeljenje.

„Ovom pobedom odbranjen je suverenitet srpskog naroda i njegovo pravo da odlučuje sam o sebi. Izbori su bili jasan odgovor naroda na pokušaje zloupotreba pravosudnih institucija i borba protiv neprijatelja poput Kristijana Šmita“, poručio je novoizabrani predsednik Srpske.

Čestitka iz Beograda

Podsećamo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je čestitao Karanu, ističući da je obaveza koju nosi izbor od strane naroda „najveća, najteža i najsvetija“. Vučić je naglasio da će Srbija u svim okolnostima ostati čvrst oslonac Republici Srpskoj, uz posvećen rad na jačanju veza u svim oblastima.

Ponovljeni izbori protekli su uz izlaznost od blizu 50 odsto, čime je proces za izbor novog predsednika Republike Srpske uspešno priveden kraju.

Autor: Dalibor Stankov

