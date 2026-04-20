ALARM U JAPANU! Serija snažnih zemljotresa ne prestaje: Naknadni udari trajaće CELU NEDELJU, nuklearke pod strogim nadzorom!

Severoistok Japana pogodio je novi snažan zemljotres jačine 5,4 stepena Rihterove skale, a Japanska meteorološka agencija izdala je hitno upozorenje da će se tlo tresti tokom cele sedmice. Ovaj potres usledio je nakon razornog udara od 7,5 stepeni koji je jutros zabeležen kod Sanrikua.

Građani širom severoistoka zemlje prijavili su snažno podrhtavanje, dok su se potresi srednje jačine osetili i u Tokiju, Nagasakiju, Vakajami i Niigati.

Upozorenje na nove potrese

Nadležne službe pozvale su građane na maksimalnu pripravnost. Glavni saveti su:

- Ostanite podalje od obale i velikih vodenih površina.

- Budite spremni na seriju naknadnih udara jačine od 3.5 do 4.5 stepeni, koji su već registrovani.

Stanje u nuklearnim elektranama

Nakon traume iz 2011. godine, sve oči su uprte u nuklearna postrojenja. Prema izveštajima japanskih medija i potvrdi Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA):

Nema nepravilnosti u nuklearnim elektranama u prefekturama Aomori i Mijagi.

Elektrana Fukušima Daini je stabilna i nije zabeleženo nikakvo curenje radijacije.

Prekid struje i saobraćaja

Jutarnji zemljotres, koji se dogodio na dubini od 19 kilometara, ostavio je oko 100 domaćinstava bez električne energije. Železnički saobraćaj je pretrpeo kratkotrajni kolaps, ali su usluge brzih vozova postepeno normalizovane nakon prvobitnih otkazivanja.

Autor: D.S.