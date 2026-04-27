SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO JAPAN: Potres magnitude 6,2 zatresao Hokaido, nema opasnosti od cunamija

Severni deo Japana pogodio je rano jutros snažan zemljotres magnitude 6,2 jedinice Rihterove skale, saopštila je Japanska meteorološka služba. Iako je potres bio prilično jak, nadležne službe nisu izdale upozorenje na cunami.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda, epicentar potresa zabeležen je na ostrvu Hokaido, 18 kilometara zapadno od grada Sarabecu. Hipocentar zemljotresa nalazio se na dubini od 81 kilometra.

Za sada nema izveštaja o povređenima niti o značajnijoj materijalnoj šteti. Japan se nalazi na "Vatrenom prstenu Pacifika" i ima jedne od najstrožih standarda gradnje na svetu, zbog čega potresi ove jačine na velikim dubinama često prođu bez težih posledica.

Autor: D.S.