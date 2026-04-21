TRESLO SE TLO: Zemljotres magnitude 3,8 stepeni pogodio Sloveniju

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zemljotres magnitude 3,8 stepeni po rihterovoj skali zabeležen je u utorak, 21. aprila 2026. godine u 07,58 časova, na području Slovenije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.9538 i dužine 15.1013 nedaleko od Sevnice, malog mesta odakle potiče prva dama SAD Melanija Tramp.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 1.2 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Iva Besarabić

#Rihterova skala

#Zemljotres

#podrhtavanje

#potres

#tlo

