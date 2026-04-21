Psihološka bezbednost kao nova valuta turizma

Prof. ddr. Milan Krajnc je psiholog sistemskih rizika i kriznog odlučivanja, specijalista za otkrivanje bezbednosnih rizika i profilisanje, objavio je novi autorski tekt koji prenosimo u celosti.

Poslednjih godina turistička industrija je naučila jednu važnu lekciju: bezbednost više nije samo pitanje sistema, već pre svega pitanje osećaja. Globalne tenzije, uključujući i dešavanja na Bliskom istoku, utiču na doživljaj putovanja mnogo dalje od samih geografskih granica konflikta. Savremeni turista danas ne bira samo destinaciju. On bira osećaj sigurnosti.

Klasična bezbednost podrazumeva kontrolu, protokole i stabilne institucije. Psihološka bezbednost ide korak dalje — ona znači:

• da se gost oseća prihvaćeno,

• da razume situaciju oko sebe,

• da ima poverenje u okruženje u kojem boravi.

Ovaj osećaj se ne gradi barijerama, već komunikacijom. Destinacije koje pružaju jasne informacije, smirenu komunikaciju i vidljivu organizovanost stvaraju stabilnost — čak i u vremenima neizvesnosti. Čak i kada je neka destinacija objektivno bezbedna, globalne vesti stvaraju psihološki pritisak:

• povećanu osetljivost na rizik,

• osećaj nepredvidivosti,

• potrebu za dodatnom kontrolom situacije.

To dovodi do fenomena koji možemo nazvati psihološka preosetljivost — gde se i najmanji znakovi (kašnjenja, prisustvo obezbeđenja, promena rutine) tumače kao potencijalna opasnost. Zbog toga više nije dovoljno da destinacija bude bezbedna. Ona mora biti doživljena kao bezbedna. Uspešne turističke destinacije danas razumeju da je ključ u poverenju, a ne u demonstraciji sile. To znači:

• pravovremeno i transparentno informisanje,

• smireno i profesionalno osoblje,

• prisutnost bezbednosnih struktura bez stvaranja napetosti,

• jedinstvena i jasna poruka — gost je prioritet.

Bezbednost se ne komunicira kroz strah, već kroz stabilnost. Sa druge strane, i sam turista ima odgovornost.

U vremenu brzih informacija važno je:

• razlikovati činjenice od interpretacija,

• pratiti relevantne izvore,

• razumeti da globalni događaj ne znači automatski lokalni rizik.

Strah se širi brže od realnosti. Ali razumevanje ga smanjuje. Turizam više nije samo kretanje ljudi. To je upravljanje emocijama. Destinacije koje razumeju psihologiju bezbednosti biće otpornije, stabilnije i dugoročno uspešnije. Svet je danas povezaniji nego ikada. I upravo zato — osetljiviji. Događaji koji se dešavaju daleko, utiču na osećaj sigurnosti ovde i sada. Zato budućnost turizma ne zavisi samo od prirodnih lepota i ponude. Zavisi od toga koliko dobro razumemo čoveka. Jer istinska bezbednost ne počinje spolja. Počinje u osećaju.

