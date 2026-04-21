Žestok udar SBU na Krimu: Pogođeni ruski desantni brodovi 'Jamal' i 'Azov' i uništena logistika

U seriji preciznih i koordinisanih napada, Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) nanela je značajne gubitke ruskom vojnom prisustvu na okupiranom poluostrvu Krim.

Operacija, koju su predvodili specijalci iz Centra za specijalne operacije „Alfa“, ciljala je istovremeno mornaričke kapacitete i vitalnu logističku infrastrukturu vredniju više od 150 miliona eura.

Udar na Crnomorsku flotu: Pogođeni desantni brodovi

Glavna meta napada bila su plovila ruske mornarice stacionirana u krimskim lukama. Prema potvrđenim informacijama, operativci SBU su uspešno pogodili:

Veliki desantni brod „Jamal“ (Yamal)

Veliki desantni brod „Azov“ (Azov)

Treće vojno plovilo, čija je klasa i tip trenutno u fazi identifikacije.

Pored ovih velikih ciljeva, preliminarni izveštaji ukazuju i na ozbiljno oštećenje protivdiverzionog čamca projekta 21980 „Gračonok“, namenjenog zaštiti akvatorije od diverzantskih snaga.

Operacija se nije zaustavila na moru. Ukrajinski dronovi su u nekoliko talasa pogodili ključne tačke koje čine tehnološku kičmu ruske odbrane na poluostrvu. Uništeni su ili teško oštećeni antenski blok komunikacionog sistema „Delfin“, čime je ozbiljno narušen sistem komandovanja, radar MR-10M1 „Mys-M1“, koji je služio za rano otkrivanje ciljeva i nadzor morskog prostora, skladišta goriva u naftnom depou „Jugtorsan“, što direktno utiče na operativnu pokretljivost preostalih ruskih snaga.

Ovaj napad nije bio izolovan incident, već smišljena, višeslojna operacija usmerena na sistematsko slabljenje ruske moći. Stručnjaci ocenjuju da svaki od ovih pogodaka ima kumulativni efekat na ruske ratne napore.

„Ovo je direktan udar na logističku kičmu okupacionih snaga. Smanjenjem borbene gotovosti flote i prekidom lanaca snabdevanja, drastično se ograničava sposobnost Rusije da koristi Krim kao bazu za dalje operacije,“ navodi se u analizi vojne situacije.

Uništavanje desantnih brodova poput „Jamala“ i „Azova“ dodatno otežava transport trupa i opreme morskim putem, dok onesposobljavanje radarskih sistema ostavlja ruske snage ranjivim na buduće napade iz vazduha i sa mora.

Pritisak se nastavlja. Ukrajinski izvori naglašavaju da je ovo samo deo šire strategije kojom se Krim pretvara iz „sigurne tvrđave“ u zonu pod stalnom i nepredvidivom pretnjom.