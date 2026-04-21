Zelenski potvrdio – Naftovod 'Družba' ponovo u funkciji! Ruska nafta kreće ka Evropi, ali pod JEDNIM USLOVOM!

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je danas da je naftovod "Družba" spreman za nastavak tranzita ruske nafte ka Evropi. Nakon višemesečnog zastoja zbog oštećenja izazvanih ruskim napadima, radovi na popravci su završeni, što otvara put za stabilizaciju energetskog tržišta u Mađarskoj, Slovačkoj, ali indirektno i u Srbiji.

Zelenski je na svom nalogu na mreži "Iks" (X) objavio da su stručnjaci obezbedili sve uslove za rad, uprkos riziku od novih napada. Međutim, on je ovaj potez direktno povezao sa deblokiranjem evropskog paketa pomoći Ukrajini, koji je prethodno odobrio Evropski savet.

Pritisak Petera Mađara urodio plodom?

Ova odluka Kijeva dolazi neposredno nakon što je pobednik mađarskih izbora, Peter Mađar, uputio oštar poziv Zelenskom da otvori naftovod čim postane funkcionalan.

– Ako je naftovod spreman, trebalo bi ljubazno da ga otvore kao što su obećali. Od Rusije očekujemo da isporuči naftu u skladu sa ugovorima, jer ovo bez obe strane neće funkcionisati – poručio je Mađar.

Energetska ucena ili diplomatija?

Podsećamo, Mađarska i Slovačka su mesecima u sporu sa Ukrajinom. Odlazeći premijer Viktor Orban ranije je nagovestio da je Kijev spreman da pusti naftu tek kada Budimpešta ukine blokadu kredita Evropske unije Ukrajini. Današnja objava Zelenskog sugeriše da je dogovor na pomolu, ali uz jasan uslov da Evropa nastavi sa finansijskom i političkom podrškom Kijevu.

Ovaj potez je od ogromnog značaja za stabilnost rafinerija u regionu, koje zavise od sirove nafte koja stiže ovim pravcem iz sovjetskog doba.

Autor: D.S.