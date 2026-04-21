Tornado protutnjao kroz Rumuniju: Snimak budi jezi (VIDEO)

Neverovatan snimak stiže iz Rumunije, iz okruga Mureš, gde je protutnjao tornado!

U ponedeljak uveče, u opštini Riču formirao se tornado, srećom slabog intenziteta, ali su stanovnici tog područja svakako bili u šoku što vide ovaj meteorološki fenomen.

Tornado je snažan, brzo rotirajući stub vazduha koji se proteže od grmljavinskog oblaka, najčešće kumulonimbusa, do tla.

Nastaje u uslovima veoma nestabilne atmosfere, kada se topli, vlažni vazduh sudara sa hladnijim slojevima i kada vetrovi na različitim visinama duvaju različitim brzinama i pravcima. Taj "smicaj vetra" može da pokrene rotaciju koja se pod jakom olujom spušta ka zemlji.

Tornado izgleda kao levkasti oblak ili "cev" koja se spušta iz oblaka, a kada dodirne tlo može da podiže i uništava sve što mu se nađe na putu: krovove, drveće, vozila, pa čak i kuće ako je dovoljno snažan.

Slabi tornado može trajati kratko i izazvati manju štetu, dok jaki mogu biti izuzetno razorni, sa vetrovima koji prelaze 300 km/h. Najčešće se javljaju u SAD, mogu da se pojave i u Evropi, uključujući i Balkan, kao što je ovaj slučaj u Murešu.

Autor: Marija Radić