Kina oborila cene goriva! Evo šta se krije iza ovog poteza

Kina je snizila cene benzina i dizela na pumpama prvi put od početka rata u Iranu, što odražava promene na globalnim tržištima nafte, saopštila je Nacionalna komisija za razvoj i reforme.

Komisija, koja deluje kao vodeći ekonomski planer Kine, određuje cene benzina svakih 10 radnih dana, na osnovu međunarodnih podataka o siroj nafti, prenosi BBC.

Sniženje cene će vozačima uštedeti oko tri dolara za punjenje rezervoara od 50 litara benzina od 92 oktana.

Peking je od početka rata više puta podigao maksimalne maloprodajne cene benzina i dizela, što je dovelo do vrtoglavog rasta vrednosti nafte.

